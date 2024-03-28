潤隆（1808）沒噴卻翻黑！網酸「興富發的手法」：確實一根…一根綠色

興富發集團的潤隆建設（1808）26日公告股利政策，董事會擬配發每股現金股利3元，股票股利12元，等同投資人買一張潤隆股票就可以多獲得1.2張，網友還開心直呼「明天一根」，想不到27日股價翻黑急殺。PTT網友笑稱「確實是一根，一根綠色」，還有人說「崩崩，興富發的手法」。

潤隆公布股利政策，引發投資人熱議，PTT網友一度開心直呼「不要不信，這禮拜每天都棒棒棒」、「明天一根」、「超越大象，這要噴幾根」，不過潤隆27日股價上下震動劇烈，雖以131元開高，一度衝至139元，但急殺至平盤以下震盪。

一名網友在PTT發文討論潤隆股利政策，看到潤隆27日翻黑急煞，不少網友湧入討論區留言狠酸「今天被大爆賣」、「原來是騙局」、「股票12元要繳20%的稅，我腦殘嗎？」、「股票換現金」、「對股東而言這跟增資有什麼兩樣」、「噴噴噴，然後崩下去」、「笑死，推今天一根的真準，這麼大根」、「韭菜割爛」。

潤隆董事會決議盈餘轉增資發行新股，共發行超過5.41萬張，總金額54.12億元，加計現有股本45.1億元，增資後資本額將跨越90億元。潤隆建設去年營收306.83億元，稅後純益77.01億元，年增4,816.8%；每股稅後純益17.08元，首度登上營建股獲利王。