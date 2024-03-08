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認提早布局台積電和輝達 財經專家：竹科兄弟幫與市場看法完全相反

聯合新聞網／ 綜合報導
胡采蘋透露早買進台積電和輝達股票。此為台股示意圖，圖／聯合報系資料照片
胡采蘋透露早買進台積電和輝達股票。此為台股示意圖，圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）7日跳空大漲，終場收在760元，上漲25元，漲幅3.4%，再寫歷史新天價。許多網友都在敲碗急問：「台積電還能不能買？」財經專家胡采蘋提出自己的看法，認為若是已經太晚進場的網友，其實不必心急，因為市場總有賺不完的錢，真的不急一時，她也呼籲民眾千萬不要信貸質押買股票。

胡采蘋隨後又發文表示，自己已在3月1日請父母買到688元的台積電，她並說：「有些股票是發什麼ADR，早也漲，晚也漲，不用休息嗎，我昨天早上叫我媽買，她只不過十點半才看手機，就錯過好幾個億。還好她有688的」。

針對網友都在問台積電此時還能不能追高買進，胡采蘋昨(7)日在臉書「Emmy追劇時間」則表示：「如果你已經太晚進場了，其實我覺得你不要心急耶，賺錢永遠有時候，市場有賺不完的錢，真的不急於一時，絕對不要去信貸質押買股票」。她並認為能在股市一直賺錢的人，都是堅守逢低買進的類型：「在市場不好的時候買股票，便宜的時候買好的公司，等到漲高了或總經環境有向下的變化時再減碼」。

她還透露，自己依靠「竹科兄弟幫」給予的珍貴意見，成為她非常重要的決策依據。包括在去年5月中旬的台積電收盤價為495.5元，被批評為「過於激進」，和去年2、3月即已買NVIDIA(輝達)，皆是竹科兄弟幫與市場完全相反的看法，讓她決定提早進場。她表示竹科兄弟幫的說法是：「每個人都摩拳擦掌要一次擴大市佔率、逼到三星爬不起來（就連美積電的兄弟幫都這麼說）」。

根據昨晚的美股瘋狂上漲結果，個股方面，美股七雄普遍收漲，尤以輝達最猛，暴漲4.4%突破900美元，寫下926美元的新天價。

網友見文紛紛淚謝：「謝謝Emmy讓我鼓起勇氣在六百以下上車，現在每天都很開心」、「有竹科兄弟幫的幫忙真的不一樣，還好我也有認識」、「近期問前台積主管，他非常淡定但確定的說一千，轉述而已非預測」。

但也有網友說：「正在考慮是否對台積電追高」、「沒買到台積的怎麼辦？」、「想幫空手的人問明天還有車票買嗎？」，也有人認為：「槓桿其實也沒那麼不好，只是要清楚自己在幹嘛，下檔風險算寬一點。」還有網友進一步問台積電的市場消息：「台積電德國廠在找IT人員了，不知道當德國廠完工時，對台積電會是大利多還是大利空？」

台積電 胡采蘋 輝達

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她還透露，自己依靠竹科兄弟幫給予的珍貴意見，成為她非常重要的決策依據。包括在去年5月中旬時的台積電收盤價為495.5元，被批評為「過於激進」，和去年2、3月即已買NVIDIA(輝達)，皆是竹科兄弟幫與市場完全相反的看法，讓她決定提早進場。

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