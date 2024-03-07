台塑只配1元存股族哭哭「比定存還慘」 網：舊四寶換新四寶

穩定配息老將台塑（1301）每股配發1元現金股利，現金殖利率約1.4%，讓存股族跌破眼鏡。一名台化投資人則擔心「想必其他四寶成員今年股利都一樣慘」。

台塑昨（6）日召開董事會，會中通過去年財報與股利政策。台塑去年稅後純益73.47億元、年減79.7%，每股稅後純益（EPS）1.15元。亦通過每股配發1元現金股利；以當時收盤價70.5元計算，現金殖利率約1.4%。

PTT鄉民驚訝說「好險我沒有這檔」、「比定存1.6%還少」、「真的是當韭菜塑膠做的」，但也有人說「沒賺錢不配息正常吧」。

一名台化（1326）投資人則表示，「想必其他四寶成員今年股利都一樣慘」，已經賠了快10萬，正考慮是否該停損改買即將募集的00940，並貼出對帳單，報酬已經-30%、虧損9.6萬元。

其他人忍不住回應「太慘了，才4張也能虧10萬」、「-15%不損能撐到-30%也別損了」，更建議舊四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）換新四寶「919、929、939、940」。不過，也有網友疑惑「到底多少人要買00940？」，更翻出含有台塑的ETF其實高達16檔。