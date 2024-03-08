台積電（2330）絕對會破千！他曝4原因：1時機將下跌成最佳買點

台積電（2330）7日跳空大漲，終場收在760元，上漲25元，漲幅3.4%，再寫歷史新天價。PTT網友分享，目前持有十張台積電股票，獲利已達200萬，他分析4個角度分析原因，看好台積電股價會上看千元，他也認為，若是2024年美國前總統川普上台，可能會使台積電下跌，成為最佳買點。

台股7日早盤以19678.36點開出，盤中一度拉升至19794.57點，終場收19693.52點，上漲194.07點，漲幅0.99%，成交量5,046億元。台積電跳空大漲，早盤以755元開高，盤中一度拉升769元，終場收在760元，上漲25元，漲幅3.4%，再寫歷史新天價。

一名網友在PTT發文表示，他從去年底陸續買進台積電，目前持有十張股票，買進股價落在570到580元，獲利已達200萬，他打算持續投資不賣出，直言「看好天上的禮物會突破一千」。

該網友分析四個原因，認定台積電股價必定會漲破千元，第一，「從技術面角度，月線突破前高688元用對稱型態來看本來就應該看到1000元」。第二，「從本益比角度，每股淨利40元，就算股價一千，本益比也不過25，對於這種走在ai風尖浪頭高成長性的世界頂尖企業，根本稱不上泡沫」。

第三，「就市場主力的角度，突破1000元才有話題性，既然都爬到半山腰沒道理不登頂」。第四，「就國家的角度，突破1000元市值就會超過一兆美金，這是亞洲企業除了沙美石油外，從未達到的巔峰，也會讓台積電作為台灣最強的矽盾，絕對會造成市場話題」。

該網友也坦言，台積電破千，最大風險就是全世界都開始忌憚台積電，也很擔心美國前總統川普若是選上總統，可能會有手段制衡，不過若是川普2024年上台而下跌，反而會創在末升段最佳買點。

其他人則留言「上800就很滿足了」、「破1000元應該有機會，不過中小企業股票可能會死一片」、「長線應該是一定破千....只是網路長線投資者很少而已」、「今年不太可能破1000啦，台積電營收太好算了」、「反正我成本3開頭，蹺腳看戲」、「全年EPS55 應該就能破千了」、「差不多，EPS上50就算本益比抓20也一千了，55很夠」、「兩三年後吧，不過中間一定會崩盤回檔」。

還有人留言「這種漲法台積電今年eps會有40」、「今年大概會有40，我猜會在900那邊盤整」、「打算11月空手等川川上台後再說」、「台積產能提早開，各位空蛙保重」、「股價不要猜，短期情緒面很難預測，長期就看基本面」、「突破1000一檔跳5元，台股動不動就會震盪50點」。