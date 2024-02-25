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投資大戶：Q2後看大盤指數不準 個股「貧富差距」只會更大

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影

摘要

1.今年的半導體景氣非常強勁，相關個股股價都大幅上漲，第一季可能會出現高點，屆時務必獲利了結。

2.若只看大盤指數判斷市場冷熱會失準，因為未來個股強弱差距一定更大。

3.無論國內外，比起前途無量的半導體、科技業或AI相關企業，很多產業則陷入困境。

目前全球股市已經開啟新一波大牛市，許多個股的漲幅驚人。投資人沈浸在樂觀情緒中，更瘋狂追逐熱門股，卻也逐步增加潛在的風險。

美國聯準會（FED）降息的時間點會變更晚，債券市場對此有所反應。不過，屬於風險性資產的股票卻不影響，因為體認到早晚都會降息，加上一些企業的獲利與展望也不錯，此時不進更待何時。

我一再強調今年的半導體景氣非常強勁，相關個股股價都大幅上漲，第一季可能會出現高點，屆時務必獲利了結。

若只看大盤指數判斷市場冷熱會失準，因為未來個股強弱差距一定會更大。例如美股，前幾大的市值、影響力與權重，遠遠超過許多企業。因此，就算指數持續大漲，但也會有很多個股股價不動如山，甚至逆勢下跌的情況。

無論國內外，比起前途無量的半導體、科技業或AI相關企業，很多產業則陷入困境，就業市場不理想，我認為這種情況會越來越嚴重。對於從業人員來說，如果轉行不易，只能努力投資、挽救頹勢。

最後再建議10檔個股：

晶呈科技（4768）。

‧金麗科（3228）。

‧大成（1210）。

光洋科（1785）。

‧寶雅（5904）。

瓦城（2729）。

‧仁新（興櫃，6696）。

‧艾姆勒（2241）。

晶華（2707）。

信驊（5274）。

延伸閱讀

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

1210大成 5904寶雅 信驊 光洋科 半導體 台積電 大盤 晶呈科技 晶華 瓦城

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