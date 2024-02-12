股票成交量低跟賺不賺錢是兩回事？ 專家：冷門股通常沒變壞就續抱

【文．玩股特派員】

台股市場有 1600 檔個股，當然行情是有冷有熱，甚至一天不到幾十張成交量也有可能。因為成交量低，媒體關注度不高，通常也會被認為股價容易被少數人操弄。但市場也有一派以冷門股為主的投資策略，最知名的就是彼得林區（Peter Lynch）

市場投資策略也有冷門股投資法，最知名的交易者，就是富達麥哲倫基金的彼得林區。他的策略主要是以冷門股為主，操盤 13 年後，基金規模從 2000 萬美元成長到 140 億美元，年化報酬率高達三成。所以成交量高低與能不能賺到錢，是要分開來看的問題。玩股網執行長楚狂人以 2023 年三月佈局冷門股策略，並分享策略的特色與優勢。

先講績效，以近一年的投資報酬率來看，8 檔冷門股總配息約 5.7%，另外個股平均漲幅也有 6%。帳面獲利最多的個股是鈊象（超過 35%），其次則是宏全（25%），其他有 15%、18%，剩下的賺賠在 5% 以內，虧損最多的一檔則是虧 9%。總和算起來帳上獲利大約是 6%，再加上配息的 5.7%，就賺了 11.7%。但除了實際獲益以外，冷門股策略還有其特色：

與大盤低相關性，走自己的路

大盤有大盤的熱度，但不管是成交量是 1000 億或 5000 億，冷門股都是自己的行情。以楚狂人佈局的冷門股為例，除了一檔金融股成交量比較大，其他就是每天幾百張的成交量。進場時就把股票組合買齊，不需要特別考慮大盤的交易氣氛。

這 8 檔個股分別來自不同產業，包含遊戲業、包裝材料、金融股、生技股、傳產股跟電子股，分散產業更能降低風險，即使一兩檔有利空消息，也不會重傷。除非遇到系統性風險，不然要全部一起跌的機率很低，甚至能趁利空逢低加碼買。

低成交量，不需頻繁進出

考量這種冷門績優股長期上漲，所以可以先部分進場建立基本部位，避免空手看著股價越漲越高。反過來說，就算遇到下跌，也還有加碼的機會。買進後反而輕鬆，只要定期盯著基本面，沒變壞就續抱，不需要盯緊盤勢，也不用進進出出賺價差。

冷門股策略適合誰

根據楚狂人的觀察，資金部位較大的投資人，會更偏好冷門股策略。這個族群考量風險比獲利更重要，保本為主，不追求高投報率。甚至如果以投資公司名義買進個股，還能有稅務上的好處，這是 ETF 無法替代的特點。而且 ETF 跟冷門股特性不同，同時配置這兩種商品，更能提升抗風險能力。

小資族有適合小資的做法，等本金夠大，可以開始保本與風險，就能考慮配置冷門股的組合。因為這種策略是輕鬆買進持有，又分散多支，幾乎不可能投報率衝很高，但有機會靠著投資組合輪漲，整體績效還是可以維持穩健成長，投報率比通膨高很多。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：不是沒人要，只是賺錢的時候很低調，冷門股策略為何受有錢人青睞？