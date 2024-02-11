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不發股利也沒差？他指「股價反而能漲」關鍵 網搖頭曝發錢優點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析公司不發放股利優點。記者許正宏／攝影
網友分析公司不發放股利優點。記者許正宏／攝影

股利是指股份公司從留存收益中派發給股東的那一部分，對於股東而言可說是「小確幸」。不過PTT網友認為「不發股利也OK」，他分析，股價會扣除發放的股利，反過來說，沒有配發股利也會疊加在股價上。但其他人不大認同，有人表示，股利不一定能疊加股價，有些公司會減資，且股利實質到手，股價漲跌起伏高。

一名網友在PTT發文表示，他認為「買的股票完全不發股利也OK」，他分析，公司若是完全不發放股利，也會反應在股價上，如同除息日以後，股價會扣除發放的股利，反過來說，不發放股利的股票，就會將股利疊加在股價上，那麼是否發放股利並不重要，填息則是公司持續營運賺錢，再補回股價。

該網友認為，即使公司沒有發放股利，也是照樣持續營運賺錢，等於無時無刻都是處在「填息」的狀態上，他好奇，「所以不發放股利，其實也沒差吧？」

其他人則留言「要看是不想發還是沒錢發」、「一直以來實際上都是賺價差，股利股息就是拿去騙老人」、「這個問題很個人化，看你的投資能力」、「是啊，美股不太發股利啊，因為扣超重，台股沒扣那麼重，股利算是保底，也算是人性上有爽到」。

還有人留言「台灣不一樣」、「後來發現買高殖利率股票都不太會漲」、「每年發股利還能每年填息的公司才是存股族最愛」、「未必，有些公司還會搞減資」、「不發的理由很多，有的利多，有的利空」、「股利是你實質拿到手的，但股價漲漲跌跌，尤其是在空頭時，有股利入袋，你會比較抱得住，如果沒有股利，股價又整天一直跌，你根本沒那個心臟抱住，一下子就被震出去了」。

PTT 台股 填息 小確幸

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