萬八可以賣股了嗎？ 專家：領息為主的賣出不超過總張數20％為原則

何時需要賣股

25日台股大盤重返萬八，如果是從谷底抱股至現在的朋友，想必之後又要開始面對要不要賣股的天人之戰，在此引用《給存股族的ETF實驗筆記》書中P183的內容，讓大家回顧一下：

成長股 5種情況可以賣

情況1：產業發展已趨成熟

當我們持有的成長股其產業「技術研發」與「產能」已完 全建置成熟，盈餘分配率提高至七、八成，代表公司沒有進一步技術突破的規畫。此時，若該股的股息殖利率還比不上一般 的核心持股，就可以全部賣出轉成核心持股標的。

情況2：有資金需求

以前物質條件不夠好的時代，也不是天天都有肉吃，只有在祭祀或喜慶時才會殺雞宰羊。成長股也一樣，倘若遇到人生重要且需要大筆資金的時刻，如婚禮聘金、買房頭期款、房屋裝潢、換車...等，也可以適時將股票換成自己更需要的樣子。

在小車的股票資產配置裡，核心持股佔60%，成長股佔40%。其中成長股的配置本就是為了賺取資本利得（價差）而存，因此若遇到資金需求時，股市也恰好向上反彈，賣成長股就是我的首選。會以分批的方式慢慢賣，直到需要的資金補足為止。

情況3：漲高換到核心持股或存股災加碼金

成長股若無資金需求，我基本上會放著讓資產在股市裡繼續攀升。但若是漲高不獲利了結就會心神不寧的朋友，可以考慮為自己設個停利點，如漲 20％、30％、40％...等，達標後賣出換漲幅相對沒這麼大的「核心持股」，增加現金流。

或是賣出留一筆現金定存，如 10 萬、20 萬、30 萬⋯⋯之類（大戶請略過）作為股災加碼金。不過也不宜留太多，因為股災不知多久來一次，若遲遲等不到股價修正進場，大筆的加碼金便會長期閒置，太過可惜。

情況4：屆齡退休需要現金流

屆齡退休或每月有現金流需求時，便可將養大的成長股獲利了結，換成殖利率較佳的核心持股，安心靠領股利生活。

情況5：公司走下坡

所持個股如非大環境因素所造成的獲利衰退，且連兩年都不見起色的話，就須考慮換股。

核心持股 3種情況考慮了結

情況1：有資金需求但成長股跌爛

如遇大筆資金需求，但成長股還在底部盤整，賣出會導致虧損時，也只能忍痛選擇改賣金雞母，但這麼做會讓現金流變少，所以是我最不想執行的下下策。若手上備用金足夠，會選擇優先用備用金及薪水去支付資金需求。

情況2：公司走下坡

所持有的個股無論成長還是核心，連兩年走下坡就是逃。

情況3：漲高可部分調節換股

存股之路不僅無聊且漫長，更困難的地方在於「違反人性」，面對績優股大跌時要忍住不賣，還要勇敢加碼；大漲時要能守住資本利得，不輕易獲利了結變現金。

不過持有核心持股的初衷是為了領股利，如果因為股票上漲而全數賣出，便中斷了股利現金流，因此僅設定小部分換股，賣出比例以「不超過該檔股票張數的20％」為原則，例如持有10張股票，賣出調節不超過2張。

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