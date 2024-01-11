貨櫃三雄跌不停！網曝下個月更明朗：甜甜價要沒了！快All In

葉門的紅海區域9日再傳出發生事故，台股10日貨櫃股持續表現疲弱，其中以陽明（2609）跌幅最為慘重，早盤大跌逾半根停板，成交量、成交值皆為個股之冠，而長榮（2603）、萬海（2615）等也有3%以上的跌幅。PTT網友表示，「下個月更明朗，快All In，甜甜價要沒了」。

陽明10日以50.8元開低後一度下滑至48.3元，盤中跌幅逾6%%，失守月線；長榮以150.5元開低後一度下滑至146元，盤中跌幅約3%，同樣是跌落至月線之下；萬海早盤以51.7元開低，一度下滑至50元，盤中跌幅逾3%。

一名網友在PTT發文表示，關於紅海衝突的消息非常多，前幾天才有新聞指出可能有解，接著又發生事故，他轉貼「紅海危機可能有解」的新聞，並不以為然地表示，「鹽田港往歐線的船舶空缺跟下半月缺貨櫃情況是？消息亂飛，那就讓子彈繼續飛囉」。

其他人則留言「外資洗碗」、「看來還沒補夠貨」、「隨便寫可能有解四個字，空單就賺飽」、「散戶又留法人跟大戶洗甲板啦」、「沈船了」、「這次航運主力操作失敗，被散戶留下洗碗」、「新聞出了，是不是可以上船了？」、「等下半月發酵吧，現在風向很亂」、「下半月是不出貨了吧？要過年囉」、「船好輕，開心」。

還有人留言「現在出貨討錢的壓力很重唷，大家都要結算」、「現在安排出貨可說年後才收到貨款，誰想欠錢欠過年，另外也不一定是缺櫃，而是原本的定期船還沒回來，非得要這時候搶出貨，不敲這種盤子敲誰」、「趕快下船，想看大哥跟小兒留下來洗碗」、「可憐被騙上船的水鬼」。