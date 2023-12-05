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玩當沖賠150萬 他崩潰問「投資必勝操作」？網教：這3種勝率大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇投資必勝做法。（本報系資料庫）
網友好奇投資必勝做法。（本報系資料庫）

股市投資是一門大學問，若是操作不慎，很可能賠上所有資金。有網友從股市畢業兩次，共賠上150萬，現在又得到爸爸提供的120萬投資基金，他好奇「股市必勝操作」，其他人則坦言，唯有「低買高賣」才是致勝關鍵，也有人建議他從存股開始，或是買ETF長期投資、買台積電等，都比當沖更有勝率。

一名網友PTT發文表示，他在2009年初次投資股市，當時存款加上壽險保單總共約100萬，透過資券當沖、信用操作等進行投資，最終賠上所有資金。2020年利用50萬的存款買股，開設富邦、新光帳戶，同樣是當沖、信用操作，以現股當沖、稅金減半，最後仍是賠上所有資金。

該網友說，他的爸爸認為定存利息太少，因此這個月初提供他120萬的投資基金，不過他這次不敢再進行當沖、信用操作，他好奇，「股市有什麼必勝操作？」

其他人則留言「散裝隨便買一支」、「低買高賣，就是這麼簡單」、「低買高賣」、「低點買進，高點放空」、「找個低基期的IP股，八成會贏」、「跟自己反著做」、「不懂個股，就股市修正的時候買正2或是費半啊」、「當沖上癮就關掉當沖啊」、「指數投資買大盤，長期不敗」、「每個月固定做賣方穩收四五萬，大概兩三年會碰到一次」、「必勝法就是定期定額VT」、「一直有本金補充，不考慮無腦台積電嗎？至少不會歸零」。

還有人留言「買2498勝率一百，你要跟嗎」、「長期投資穩賺不賠」、「先練習存股啊，存股領息大概2年3年之後，對於台股漲跌的題材面跟籌碼面有心得跟經驗之後，挪一半資金在每年的特定時間布局，就會開花結果」、「我覺得你還是先投資自己吧，拿這些錢去進修吧」、「必勝法：買低賣高」、「定期定額買大盤就好」、「拿去買日幣都比你當沖有勝算」。

不少人建議他投資ETF，有人留言「大盤ETF」、「ETF，越跌越加碼」、「建議全丟ETF，如果只是想拿息，短期美債ETF也是可以的選擇，反正就是不要當沖」、「等下次國安基金進場一起出發，市值型etf丟一丟」、「開始正2或高股息ETF連續買2個月」、「買etf，不要當沖，或買高殖利率的」。

ETF 台積電 台股 PTT 高股息 當沖

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