台股錢從哪來？網曝「ETF散戶大軍為主力」：外資賣超時投信買超

台北股市29日終場漲29.31點，收17370.56點。PTT網友好奇，近三年外資淨賣超已經把過去10年投資在台股的錢都撤出了，但台股仍破萬七，令他好奇「台股資金哪來的？」不少人都直言，「台灣人真的很有錢」，只要看ETF買氣，就能略知一二。

一名網友在PTT發文表示，近三年外資淨賣超已經把過去10年投資在台股的錢都撤出了，內資也湧向房地產，然而台股仍連連上漲，甚至突破萬七門檻，讓他一頭霧水，直呼「台灣人那麼有錢啊，厲害了！」

其他人則留言「本來投資在大陸的很多回來了」、「有錢人真的很多，只是大部分愛該該叫而已」、「房貸可以先借未來30年的錢來用」、「股民變有錢了」、「房子抵押能跟銀行搬很多錢出來，身邊朋友全都用房子在搬錢」、「你在台灣看到的公園阿伯，很多資產千萬的」、「台灣有錢人比你想的多很多」、「指數通膨啊」、「台灣人現在真的有錢，尤其是科技業的」。

不少人點名跟ETF大軍有關，網友留言「ETF存股族」、「散戶啊！現在連菜市場大媽都知道存股，你還不存嗎？」、「ETF把底部墊的很高，14000+有，不發生大事很難再破」、「ETF，還有就是這幾年真的賺不少，灌高房價物價股市」、「ETF大軍源源不絕，存款用兆來算的」、「etf變成顯學之後，台灣人都不定存改存股票了」、「你查一下台灣etf市值就知道答案了」、「etf定期定額」。