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新光金（2888）買宏達電虧60億全台最慘？網笑曝：三商壽賠錢更經典

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論，新光金投資宏達電是全台最慘失利。（聯合報系資料庫）
網友討論，新光金投資宏達電是全台最慘失利。（聯合報系資料庫）

宏達電股價在2011年衝上1300元，接著股價大跌，而新光金投資宏達電大賠，損失60億元。PTT網友不解，新光金長抱四年仍不覺醒，怎麼會崩盤到-90%才肯認賠，有人直言「新光不只這一樁，很多事件都賠一屁股」。也有網友認為，三商壽更經典，「比虧錢三商壽笑而不語」。

一名網友在PTT以「新光金買宏達電慘賠是台灣最大投資失利嗎？」為題發文表示，宏達電在2011年股價飆升至1300元，後來卻因為大陸手機廠商崛起，導致股價暴跌，害許多投資人失利慘賠。

宏達電股價漲跌期間，最大受災戶為新光金前董座吳東進，他某次參加一場飯局，聽聞「王雪紅發展自有品牌，宏達電一股賺72元」就下令投資部門進場，結果最終慘賠60億，得多賣兩棟摩天大樓。

該網友不解，新光金進場時間為2011年6月，共買進6000張、平均成本1100元，但一般投資人在股價從1100元跌至900元時，就會覺得不妙，新光金卻長抱四年，他傻眼直言「大公司買賣股的策略，會是一路看持股崩盤到-90％才覺醒嗎？一般人賠光最慘的也不會這麼離譜，更何況持股部位這麼大」。

許多人認同新光金是宏達電最大受災戶，紛紛留言「紅茶100都嫌貴，還1100真的外行人」、「再笨紫光爛機一直出包時也該跑了」、「吃個飯就被雪紅姐騙啊」、「人傻錢多」、「這公司年年虧損，其實我建議下市重整，改革東山再起」、「新光不只宏達電這件事，很多事件都賠一屁股」、「股東的錢最能爽爽花」、「西瓜底部那麼多年怎麼可能只有一件錯事」、「我記得還有兩倍做空S&P500，在2009年買入」。

也有人留言「三商壽做空台股那個好像賠更多」、「比虧錢三商壽笑而不語」、「三商壽的50反紀錄才是吧？」、「三商壽50反不是從8000點攤平到17000嗎」、「我覺得三商壽才是最經典，華南證券也有前三的潛力」、「買50反一那個可是虧150億」、「三商不是超車了嗎？50反買到差點公司掛掉」。

PTT 台股 新光金 宏達電 三商壽

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