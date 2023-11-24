這時佈局壽險股…新光金、三商壽二選一？網嗆「爛西瓜」：不如All In美債

國際股市轉強，PTT網友規劃投資新光金（2888）或三商壽（2867）兩檔股票，卻被其他網友狠酸是「兩個爛西瓜」，有網友表示，硬要選擇的話建議投資新光金，但更多人推薦他投資美債。

一名網友在PTT發文表示，他想趁景氣燈號還在低檔、美國公債即將反轉的十級佈局壽險股票，目前考慮投資兩檔之一，第一為新光金，疫情前股價波動大，獲利受新光壽險影響；第二為三商壽，疫情前獲利1.5元上下，之後股價回穩，但是股本膨脹兩倍，未來獲利回穩EPS也只有1元左右，他詢問，「如果要選擇一支重壓，看未來一年後、甚至兩三年後的報酬率，大家會怎麼選擇呢？」

其他人則留言「總之三商受先pass」、「兩個都是阿斗」、「不如allin美債」、「這對臥龍鳳雛全部pass，我不行」、「台股快兩千檔可以玩，偏偏挑兩個西瓜幹嘛」、「我不太懂為什麼不是佈局其他體質更好的金融股，這樣子投機不如買電子股」、「不如買台新」、「華南台企群益都比這兩隻好太多了吧」、「賭賭看永豐開發？」、「放兩三年不如放美債」、「你買三商壽為何不直接買美債正2？」

有網友給出選擇意見，留言「就這兩家，我投西瓜」、「一家股價做波段，一家危機或許是轉機，是我選三商」、「兩邊各融資一半」、「先買美債或公司債，如果要選就三商，之前投資失敗的人離開了，之後可能獲利變正，西瓜一般年初正年尾轉負」、「西瓜啊，至少換董事長了」。