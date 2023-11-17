升、降息哪個有利於股市？ 專家點破：聯準會的手段工具…並無直接關係

美國勞工局 14 日公布 10 月份消費者物價指數（CPI）年增 3.2%，不僅低於市場預期，也低於前值。市場多認為當通膨放緩升息循環也可望終止，不只美股大漲美債殖利率下滑，台股也連動跟漲重回萬七。但追根究底升息降息是聯準會的工具手段，與股市會漲會跌並無直接的關係。

通膨居高不下的原因-房租

自2022以來FED共升息11次合計21碼(525bp)，目前維持在5.25%~5.5%區間，連續升息的影響首當其衝的便是房市，然房東將房貸利息進而轉嫁成本至消費者身上又將使房租高漲，消費者物價組成項目中房屋類(包含租金)佔比高達30%~40%，一般來說租約一年一約也因此這個具有僵固性和持續性的項目成為通膨居高不下的主因之一。

你可能會想升息導致資金借貸成本提高，一般解讀為市場上資金流動性緊縮不利股市，但真的是如此嗎？

回顧近三十年歷史數據統計說明，升息後一～二個月內股市承壓下跌，然後隨即反彈過升息前的高點，多數人不解為何流動性緊縮股市不跌反漲，以下可從兩方面說明。

資料來源：財經Ｍ平方

股市會反應未來公司獲利，推估明年Q2前會呈現多頭

其一：股市漲跌反應的是公司未來股利的折現值之和，因此未來股市會不會漲看的是公司未來的獲利狀況，從下面這張圖可看出Ｓ＆Ｐ500明年Q1~Q3預估的EPS為持續增長，而EPS估值與股市約一個季度的時間差，因此可推估明年第二季前股市都是呈現多頭的走勢。

升息是因為經濟活動過熱需要平衡，怎麼會打到經濟衰退？

其二：若升息表示緊縮資金而降息為寬鬆資金促進流動性，然前者為抑制經濟活動過熱所為，後者為拯救經濟衰退之舉，倘若明年前三季的公司獲利可期，又何來經濟衰退之說？再用一個比喻更容易理解，如果你每個月給你的子女一萬元零用錢，結果發現他們天天吃大餐買網購（經濟活動熱絡），試問你會減少（升息）他們的零用錢還是增加（降息）？然後你發現子女網購的行為是從淘寶進貨再轉售到其他平台獲利（預估未來EPS增長），試問你會減少（升息）他們的零用錢還是增加（降息）？我想答案不言自明。

當你放話要減少零用錢的供給時，當下子女心裡自然會有點小震驚（股市波動震盪回檔），但當他們發現即便少給或不給零用錢他們還是可以過得好好的就會慢慢繼續馬照跑舞照跳的多采多姿生活(股市創高)。說不定他們從事網購買賣的獲利比你一個月給他們零用錢還多！！而現在暫緩減少零用錢（暫不升息），子女當然是歡欣以對，自然更加反應在他們的經濟活動上( 股市上漲)。

市場上對於FED連續兩次暫緩升息的舉措開始揣測利率已達高點，甚至開始猜測明年降息的可能性，大多落在第二季前後，主要因為第四季度的EPS預估報告尚未出爐，此時推斷降息時機點言之過早。綜上所述觀察美股是否持續多頭的關鍵在於美國公司未來獲利是否持續增長，而升降息則是因應經濟活動熱絡程度所採取的手段，用手段來解讀股市漲跌這邏輯實則為倒果為因捨本逐末之舉。

選股？選債？

今年以來美股漲幅約18%，而投資等級公司債殖利率約5%即便是CCC等級的高收益債殖利率約14%也不及美股報酬（尚未包含美債價格下跌幅度，債券利率與價格成反比），在景氣佳的週期中風險資產的報酬大致都會比無風險資產的報酬來得高，資金逐利效應下股市往往都會有不錯的表現，只要未來的公司盈利可期，回檔都是加碼的好機會。而在景氣衰退的期間當無風險資產的報酬優於風險資產時，資金才會紛紛往無風險資產避險（2022年除外，股債皆弱），因此以目前現階段的景氣狀況和考慮報酬率前提下，股市仍是首重之選。然自2008年金融海嘯以來，S&P500每年第四季平均漲幅近6%，正報酬機率近9成，而台股和美股聯動呈現高度正相關，切莫因為市場上受消息面干擾所造成短線的回檔而錯失了佈局多頭的大好時機。

自11月2日權勢策略轉多勢以來週二達到最高潮，社團裡人才輩出拿十倍單者不在少數，我只有一個六倍單還有昨天結算30秒內海底撈月的兩倍單，整理這兩天同學盤中的獲利表現如下：

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：升息真的不利於股市嗎？暫緩升息有利股市？