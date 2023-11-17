他查出新股上市閉鎖期失效時間、每個放空部位7100萬 股市真的崩盤了

1990年代末期，網際網路興起，投資人陷入了集體的狂熱之中。甚至只要開頭有「e」的股票，都能引來眾人追捧投資。這樣的集體狂熱，讓市場呈現過度膨脹的狀態。但是當眾人都頭昏腦脹的跟風上車時，約翰．坦伯頓依舊保持冷靜，靜靜的觀察，等待出手時機到來……

找出賣壓引爆點

如果有個辦法，可以知道哪些事情會引爆那些股票的賣壓，拉低20世紀市場史上漲勢最強的行情，那該有多好。事實上，的確有這麼一個辦法。

約翰叔公從不同的觀點去看這個現象，並發現市場中藏有珍寶，且有勝算很高的方法能放空獲利而不會虧損。股市泡沫存有一種心理要素，那就是貪婪。這是人類自古以來就有的缺點，而且一再在股市中顯現。

本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》 市場上有一些買主正急著獲利了結，落袋為安。這些人是誰？他們就是科技公司的高階主管，不分老少。每天都有科技公司到股票市場首次公開發行股票。此時公司往往會以大量的新股獎賞公司的經理人。這麼做是有道理的，因為在公司的股票向大眾公開發行之前，經理們通常是公司股票唯一的擁有者。

1999年和2000年的新股發行市場上，在股市崩盤前，年輕高階主管因為向大眾發行股票而賺進大把鈔票。他們以迅雷不及掩耳的速度成為百萬富翁（至少帳面上如此），當時投資人對科技股的胃口非常好。

因此，那些科技公司的管理者有著極強烈的誘因，只要把公司建立起來、找到投資銀行家，再試著將公司（有時只是設立公司的點子）銷售給大眾。

1999和2000年的首次發行市場，讓企業經理人可以快速以股票換現金，此舉能將他們手上價格膨脹的股票，出貨給願意當冤大頭的投資大眾，而且他們經常濫用這種手法。約翰叔公看得很清楚，科技股市場泡沫的所有參與者當中，就是這些人賣出股票的動機最強烈。

這些公司經理人，或者「內部人」（insiders），知道和他們交易的對象是什麼樣的人（弱者），當然想以股換鈔，盡早獲利了結。老實說，這些公司的內部人很高興一有機會就能把他們在新經濟中獲得的好處賣給散戶投資人。

查出閉鎖期失效日

但是在正常情況下，企業首次公開發行股票以及個人買進新股之後，市場管理規定一段期間內，內部人士都不准買賣。換句話說，內部人士通常六個月內不能賣出手中的持股。這六個月一般稱作新上市閉鎖期（lockup period）。約翰叔公研究了所有科技新上市股，以查出閉鎖期失效的時間，這能讓他知道內部人士何時可以開始賣出持股。

他很肯定內部人士會賣出持股，他也肯定內部人士的賣盤會觸發賣壓湧現。他這麼做是有必要的，因為那時的科技股買方和賣方，只觀察持股價格的每日動向，做為決定買賣的唯一根據。換句話說，如果當沖客發現某一檔股票的價格正在上漲，他們也會買一點，以跟上這波漲勢。

與此同時，每天都有買盤湧入科技股，把價格愈推愈高。但是當股價開始下滑，先前因為價格上漲而買進的持有者，就沒有繼續持有的理由。總而言之，內部人士不是壓低價格下跌的主力，但是一旦他們開始大量賣出，等於是點燃引信，激起賣壓的連鎖反應。這樣的連鎖反應將導致科技股應聲崩盤。

約翰叔公設計了一套策略，在閉鎖期失效前約十一天放空科技股，因為一旦內部人士獲准出售股票，沉重的賣壓就會蜂擁殺出。他把目標對準在價格比上市訂價提高三倍的科技股。

他的推論是，上漲那麼多的股票，內部人士會更有動機要拋售持股換現金。他總共找到84檔符合這個標準的股票，並決定每個放空部位的金額都高達220萬美元（約新台幣7100萬元）。他用自己的資金1.85億美元（約新台幣59.7億元），押注科技股會在泡沫的高峰暴跌。2000年3月的第二個星期，股市就真的崩盤了。

（本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》作者：蘿倫．坦伯頓,史考特．菲利浦斯 譯者：呂佩憶）