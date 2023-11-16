「相信美國會百業復甦」 投資大師掃貨股價不到1美元的股票全變飛天飆股

買股價不到1美元的股票

與普遍意見完全相反的獨特觀點，約翰叔公已經準備好把握機會，買進價格未反映經濟展望的股票，就算未來幾年經濟沒有大幅起飛，展望也還是比較好。

由於他多年的研究、親自觀察納粹、美國捍衛自由的意願，以及了解歷史中戰爭可能會對工業帶來的影響，這些認知發展出的信念，讓他計算後做出大膽的行動：他要借錢買進股票。

這時我們要暫停一下，仔細區分借錢的差別。約翰叔公已經有儲蓄，而且也有足夠的錢（而且不是只有一點錢而已）買進他要的股票，但他認為在做生意時，理性的生意人通常都會借錢來投入事業。

就這一點來說，借錢不但沒有問題，還是合理的作法。但是，相較之下，借錢消費就是不合理的作法。知道這一點後，他聯絡在費納賓恩公司（Fenner and Beane）工作時的老闆迪克．普拉特（Dick Platt），說明他的想法，並借了1萬美元，買美股中所有股價不到1美元的股票。對許多人來說，這可能是個奇怪的要求：除了選擇股價不到1美元的股票外，他還買了許多其他股票。

買前景看起來很差的股票

這個策略有兩個重要的投資概念。不只如此，等我們說出這兩個概念， 並且仔細審視後，就會知道這是以常識為根據的概念。第一，也是最重要的。他最基本的看法，認為戰時經濟將會帶動經濟榮景，就算是最沒有效率的企業也能因此重振。約翰叔公看中的公司非常普通，甚至不怎麼樣。

本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》 這些公司面臨許多眾所皆知的問題、展望很有限（除了經濟不太可能復甦之外）。換句話說，投資人對這些公司的期望非常低。當時的市場狀況，對展望不佳的公司很沒耐心，因為經濟看來似乎會惡化而不是會改善。約翰叔公根本是進入市場的谷底，買進展望最差的公司股票。

原因很簡單：因為他相信美國將會百業復甦，如果他的預測正確，即使是效率最不彰的企業，股票也會出現最劇烈的漲勢，結果後來也證明了他是對的。如果市場重新評估這些公司的展望，並認為未來將有正面發展，那麼投資人情緒與基本面逆轉，就能讓他獲得極大的報酬。

從基本面來看，這些公司可能從破產轉為獲利；或是如他們所說，「從最壞的時期」轉為「最好的時期」。

這些負面情緒的極端情況，通常能帶來最佳的投資報酬。在這種情況下，股票市場認為的公司價值，和他預測繁榮戰時經濟將促進公司前景，要找到兩者之間極端不一致的情形就很容易了。

這裡要強調另一個重要的投資概念，那就是他買進許多股票。約翰叔公買進許多股票，而不只是少數公司的股票以分散風險。他對機率很敏銳，而且他總是用機率來表達他對投資的看法。

懂分散投資 但也不拒絕「多元化」

這時他分散投資就是一種理性的方式，承認並非所有的投資都會獲利，所以他想要把不好的投資風險分散到多檔股票中。事實上，約翰叔公這次買進的104檔股票中，有37檔個股已經破產，所以他很清楚必須把雞蛋放進不同的籃子裡，而不是全放在同一個籃子裡。

在他擔任共同基金經理人的那些年，約翰叔公總是會談到分散風險的好處。當他為其他人管理基金時，他就是這麼做的。但是我們在後面的章節中會看到，他在處理自己的投資時，也不害怕集中他的資金（甚至集中在少數幾檔個股中），在他退休不再管理別人的資金後，他還是會這麼做。舉例來說，「多元化」這個詞的意義是會隨著情況改變的。

在管理坦伯頓基金時，約翰叔公談到隨時都擁有幾百檔個股，而在其他時候他也曾說到，即使只持有不到十檔個股，也能達到多元化的目的。但是現在他的建議是，大多數的投資人可以受惠於分散資產於多檔股票。1939年時的情況也一樣，尤其是當他用借來的錢投資時更是如此。

他的時機掌握得非常好。紀錄顯示，他第一次遵守極端悲觀原則所做的投資，讓他獲得很好的報酬。正如他的假設，歐洲的戰事引發第二次世界大戰，美國也參戰了，結果帶動美國對工業原物料、大宗物資等等的需求飆升。

約翰叔公在一年內就還清了借款。接下來的幾年，他賣掉持股，並把他原本借的1萬美元投資變成了4萬美元，增幅是四倍。此外，他買進的104檔個股中，只有四間公司倒閉。他的平均持有期間是四年，這和他事業生涯的平均持股期間一致，而且他傾向預測公司未來五年以上的情況。

（本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》作者：蘿倫．坦伯頓,史考特．菲利浦斯 譯者：呂佩憶）