「選股巨人」連續50年獲利超越大盤 當年就讀耶魯大學的學費是來自牌桌

牌桌上的練習

約翰叔公善於利用市場偶爾的愚蠢或天真的誤解,這個能力是他從小到大學,在牌桌上不斷練習得到的。約翰叔公早年是厲害的撲克牌高手,至少和溫徹斯特或耶魯、牛津大學的男同學比起來,他非常厲害。

約翰叔公在八歲時就學會玩撲克牌,而且經常以幾美分為賭注。後來在1931年,當時美國陷入經濟大蕭條,他正在念耶魯大學二年級,也陷入和全國的人相同的不幸之中。那一年,我曾祖父告訴約翰叔公,因為經濟情況實在太嚴峻,他已經沒有能力再支付他的大學學費了,連一塊錢也拿不出來。

幸好約翰叔公的叔叔瓦特森.坦伯頓(Watson Templeton)給了他200美元的旅費回耶魯,這樣他就可以自己想辦法完成學業。約翰叔公欣然接受這筆錢,然後馬上回到耶魯,他決心要找到工作,也許再申請一些助學獎金。

玩撲克牌訓練計算力

後來他既找到工作也申請到助學獎金,但他還需要更多資金才能支付學費。這時他轉向牌桌尋找辦法,他計算已經出過的牌、評估機率,並評估其他玩家的能力與策略,這些都讓他得到很好的收穫。

本文出自《約翰.坦伯頓價值投資金律》 根據約翰叔公的估算,他的學費有25%來自牌桌。其他75%則是來自打工的收入和成績優異領取的獎學金。

如果把約翰叔公的牌技放在投資的環境下來看,這個故事就顯得更特別了。因為撲克牌需要卓越的能力以計算機率、冒險,而最重要的可能是心理學。專業投資人通常都具備金融、會計或經濟的技術性知識。

其實這個世界有很多聰明人,能理解損益表、資產負債表和現金流量表;應用一些經濟學的概念,例如:競爭優勢、找出會計假帳、判斷公司的內在價值之類的能力。但是與此同時,將一個聰明人變成成功的投資人所需要的能力也很簡單,就是不要做傻事。

察覺股票的吹牛

很簡單吧。你確定嗎?賭撲克牌贏錢所需的很多能力,和投資獲利所需的很多能力是一樣的。你需要了解自己所看到的行為背後的動機或是驅動力。假設,你總是和同一群朋友一起打牌,而其中一位牌友習慣在某個情況下吹牛。

因為你已經學到如何察覺這個人吹牛,你通常會等到他充滿自信的加注,然後當你能拿走他所有賭注的時候再叫他的牌。雖然在股市中,你不能叫某個人亮出手中所有的牌,但是當一檔股票的價格遠高於獲利、現金流等資訊的展望時,你就可以得出一個結論,那就是這檔股票就像你的朋友一樣在吹牛。

這個情況下,你就可以確定這個朋友一定會輸到脫褲;同樣的,當投資人發現自己手中那檔貴得離譜的股票不是葫蘆(Full House),只是一對三,股價就會下跌。

我們還要提醒一點,在你朋友吹牛前,他已經連贏好幾手牌,並對牌桌上每個人炫耀。換個方式來看,約翰叔公就是牌桌上第一個察覺對方吹牛,耐心等待並贏走錢的人。現在我們已經討論過這個股市的典範了,接著我們再回來看看原本要說的重點。

好的判斷力才能賺錢

從把錢放進股市裡的聰明人變成一個成功的投資人,還需要一點東西,那就是好的判斷力。不論如何,約翰叔公相信,他的判斷能力就是使他不同於其他投資人的原因。而不是他在長春藤盟校受教育、領羅德獎學金、數理和觀念天賦等。

他認為判斷力是令他投資成功的主要因素。有趣的是,約翰叔公最喜歡的詩就是魯迪亞德.吉卜林(Rudyard Kipling,英國詩人)的〈如果〉(If)。如果你沒印象的話,那首詩的開頭是這樣寫的:「如果,眾人惶惑不安並責難於你時/你仍能保持冷靜,……」(If you can keep your head when all about you are losing theirs......)

