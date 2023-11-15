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外資越賣越漲 網曝原因：萬八有望！苦主自嘲「貢獻80萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年台股漲19.35%。圖／聯合報系資料照片
2023年台股漲19.35%。圖／聯合報系資料照片

2023年台股漲19.35%，然而卻成為外資最大ATM，賣超高達57.3億美元，惟亞股最多。PTT網友討論，這波股價適時修正後，就可以進行中長期的佈局。有苦主自嘲「貢獻了80萬，外資真的該感謝我」，許多人指出，台灣人鍾愛投資高股息ETF，因此外資越賣台股越高，「萬八指日可待」。

2023年亞股買超最高為印度114.6億美元、南韓53.7億美元；賣超最高為台股57.3億美元、泰國52.2億美元，其中亞股上漲最多為台股，漲幅達19.35%。

一名網友在PTT發文表示，外資每年都有台股提款機，不過今年台股漲幅最多，外資先獲利入袋，這波股價適時修正後，就可以進行中長期佈局。

其他人則留言「散戶大軍ETF子彈滿滿沒在怕」、「換現金比較實在，回去存錢利息又高」、「能撐在萬六才在買？」、「內資好強，做台股好安心」、「外資賣了三年台股還是照漲」、「外資錢沒台灣人多啦」、「台灣人很有錢的，聽到高股息就高潮」、「外資從1萬點賣到現在，大盤還漲了6000點」、「跟2021一樣，越賣越高，小兒阿呆谷賣不停」。

還有人留言「台灣人狂買ETF，台灣人很有錢」、「外資賣超結果要上萬七了」、「這台ATM會補錢」、「每年越賣越高，都快分不清誰是韭菜了」、「台股還在萬七，提款機錢還很多」、「年初買個878都賺30%以上，也沒影響」、「股票就是買買賣賣」、「神秘的手在哪裡」、「外資都轉向了，想騙人下車」、「我貢獻了80萬，外資真的該感謝我」。

外資 台股 亞股 ETF 高股息 PTT

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