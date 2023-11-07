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南韓放空禁令 連台網友也想買了！PTT預言：最後的行情開跑了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓股市6日大漲，此前監管當局宣布實施放空禁令。圖為一名外匯交易員經過KOSPI指數看板，圖為本月初資料照片。美聯社
南韓股市6日大漲，此前監管當局宣布實施放空禁令。圖為一名外匯交易員經過KOSPI指數看板，圖為本月初資料照片。美聯社

南韓股市6日盤中大漲4%，因監管機構再次全面禁止放空股票，放空禁令將持續約八個月。PTT網友討論，韓股走空多年，幾乎都「趴在十年線上了」，但政府此一政令可謂是「真正的黑手」，很明顯是「最後的行情開跑」，引起許多人想投資韓股的想法。另有網友表示，「韓股、台股已經脫鉤很久了，韓股跌也不太會影響台股」。

韓國金融委員會周日（5日）表示，將禁止股票放空操作，直到2024年6月，以便讓監管機構「積極」改進規則和制度。委員會表示，從周一開始到6月底，禁止借入Kospi 200指數和Kosdaq 150指數的成份股進行放空交易。

一名網友在PTT發文表示，韓國實施放空禁令，過去匯豐銀行、法國巴黎銀行曾在2021年被查到進行非法賣空或被處以最高罰款。如今放空禁令重啟，且將實施到明年六月，還有二十人組成賣空交易特別調查組，嚴加調查賣空行為並採取最高罰款與刑事處罰。

其他網友留言「真正的黑手」、「空軍沒人權啊」、「看來空軍在台灣還是過太爽」、「來韓國過去一年沒啥漲到」、「韓股快趴在10年線上了你想要嗎」、「三星獲利太慘 拖垮韓國」、「有這麼慘到禁空？」、「韓股走空很久了，比台股弱很多」、「直接法令廢到笑」、「爛國家，靠賤招，控制市場」、「禁空令來了 還好台灣沒有」、「韓國就想畫三角形，畫失敗，中美兩邊都得罪，才這個下場」、「空蛙末日」。

還有人留言「原來快要十年線？那我有興趣了，等記憶體市場好轉三星應該會帶動韓股一波反彈吧」、「韓股怎麼買，感覺準備吹泡泡了」、「只准漲，不准跌歐印韓股」、「做多怎麼輸」、「產業被中國取代就是這樣」、「韓股就走空好幾年了」、「金管會多學學人家先進國家」、「韓股跌到受不鳥了齁」。

台股 PTT 南韓 韓股

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