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00929「這件事」好誇張150天就達成！ 她：投資ETF獲利不難買在高點也別怕

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

有沒有這麼誇張

150天達到千億規模，00929這成績真的會讓前面的老大哥、後進者很大的壓力耶！

00929到底在紅什麼？

為什麼能在短時間內吸引超過45萬股民一起共襄盛舉？

答案很簡單：月配息、平準金、配息穩、績效。

雪倫從2023.9.28開始布局

買進的金額從16元多到最高點18.32元都有

目前44張，報酬+2.1%

獲利金額約1.6萬元

投資ETF獲利不難，選對標的，即使買在高點18.32元，只要持續布局，就能讓成本買在均價17.18元。

如果買在高點就此停住，不再往下布局，那成本就在那裡，現在看帳上就會是虧損；所以，當看到ETF下跌時，要有心臟再布局，也要有毅力。

再次恭喜00929達千億。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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