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00878配息0.35元想月領一萬股息需存多少？ 他：不用100張！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

00878月領1萬存幾張？

Hello大家好，我是知美。

2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！

本次收益分配除息日期：11月16號

本次收益分配發放日期：12月12號

統計00878今年度2、5、8、11月，總配發現金股利1.24元，2023年度實際配息率約6.49%(第四季採用10/31日收盤價格預估)。

想要平均月領1萬元現金股利，總共需要持有96.775張，所需總成本金額188萬7113元。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息

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