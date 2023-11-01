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中鋼「一本三利護體」被酸爆！PTT看不到春燕 憂股價再探新低

聯合新聞網／ 綜合報導
鋼市逐步恢復元氣，中鋼出現「一本三利」護體。圖／中鋼公司提供
鋼市逐步恢復元氣，中鋼出現「一本三利」護體。圖／中鋼公司提供

鋼市逐步恢復元氣，中鋼出現「一本三利」護體，除基本面谷底回升，子公司中碳、中鋁、高科等獲利增，對母公司貢獻度受注目。PTT網友卻不以為然，有人狠酸「春燕飛到哪？」更有人直言「一本三利，但利都讓出去了」，不少人認為外資還會持續倒貨，股價恐怕會探新低。

中鋼董事長翁朝棟在今年7月指出，今年第四季鋼市復甦機會大，也就是大家在等的「春燕」。法人分析，中鋼「一本三利」格局成形。大陸鋼協最新發布報告認為，大陸工信部、國家發改委等官方單位推動「鋼鐵業穩步增長工作方案」，已有效提振鋼鐵業信心，鋼市「供強需弱」現象會在第4季改善。

一名網友在PTT轉發新聞並表示，雖然鋼市不景氣，但中鋼今年財報表現可能優於市場預期，中長期不看淡。

其他網友卻不以為然留言「一份成本、三份讓利的意思」、「又有燕子要來了嗎？這次什麼燕？」、「春燕都不知道第幾代了」、「春燕：我還要飛多久？」、「大陸依然沒有需求，依然低價傾銷」、「一本三利，就是讓利至少30%」、「一本三利，但是利都讓光了，所以還是烤焦阿巴」、「現在冬燕要飛來了嗎？」。

還有人留言「一燕三吃」、「跌到13塊，懂了」、「春燕都要過冬了還沒飛到」、「被春燕套了，只好騙自己在存骨」、「新的破底又要來了」、「外資：我貨還沒倒夠」、「春燕來了，不要不信，倒貨給你」、「秋天都要過完了春燕還沒飛到斷氣」、「1字頭到了再說」。

中鋼 PTT

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