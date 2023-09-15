有人就會跌停！他想買「外星人概念股」 網全點名這類股票
股市變動大，報酬及風險相對都高，有時可能一夕之間面臨漲停或跌停等情況，PTT網友表示，有人類的股市通通會跌停，想投資「外星人概念股」，其他人認為太空梭、記憶體等都能歸類外星人概念股，其中最多人點名的就是軍工類股。
一名網友在PTT發問表示「外星人概念股是什麼產業？」他指出，只要有人類的股市通通會跌停，那外星人的相關產業有哪些？
其他人則留言「當然是6901啊」、「太空梭」、「軍工」、「軍工啊，外星人科技咻咻咻」、「食品股啊，既然打不贏只好請他們吃好吃的」、「人類的美食應該可以征服宇宙」、「食品，貴如人類也要喝貓屎咖啡」、「記憶體啊，露西跟外星人差不多，最後變隨身碟」、「2498，超級宇宙概念」、「迪士尼，派三眼怪去交流交流」、「觀光或軍工，不是來觀光就是來打架的」、「打完才會有營建、水泥等災後重建股」。
還有人留言「特斯拉啊，馬投顧之前就說自己是外星人了」、「國防，準備星際大戰」、「防毒軟體吧，外星人隨便中病毒就不能開防護罩」、「實驗室相關，生技類吧」、「航太吧，如果沒有被毀滅，一定會全力發展航太，讓地球人也有星際航行能力」、「生技啦，軍火壓制不贏就是要用生化武器或變種怪獸」、「沒看過電影嗎，當然是軍工」。
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