有人就會跌停！他想買「外星人概念股」 網全點名這類股票

收益平準金來源為投資基金，目的是讓基金不會因為申請人數增加，而稀釋掉所能分配的股息，以利所有投資人都能領到一樣金額的股利，不過此機制也常遭人詬病。有網友好奇「會改買沒有平準金的ETF嗎？」多數人則是打算「各半投資」，也有人擔心沒有平準金會導致配息不穩定，且有該機制收益能更清楚。

2023-09-14 13:53