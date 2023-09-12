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AI股下跌他不怕！喊話「等2周漲10年」 網酸爆曝3難漲原因

聯合新聞網／ 綜合報導
AI概念股近日下跌。路透
AI概念股近日下跌。路透

台股11日下跌143.07點、跌幅0.86%，AI類股慘綠。PTT網友則認為不必太過擔心，因為AI屬於長線投資的題材，只需要整理幾周，就能起死回生漲十年，遇到下跌就加碼攤平，但也有網友看衰，狠酸「套牢就套牢，不要裝長期投資」，加上外資狂賣台股，台股沒有好題材、經濟差，要漲很難。

9/11台股AI概念股成弱勢族群，包括：勤誠、廣達、台燿、華泰、緯創、華碩、威盛、光寶科、奇鋐、技嘉。

一名網友在PTT發文表示，AI屬於十年以上長線投資的題材，只需要整理一、兩周，股價就會起死回生，有望繼續漲十年，若遇到股價下跌就加碼攤平，買越多平均成本越低，越買配息越多，「變成大富翁」。

不過有網友不認同，留言「我不玩了，投降輸一半可不可以」、「上看50年，可以留給下一代珍藏」、「股票漲跌都沒關係，是股利對得起股價嗎？」、「AI搶錢大隊還在嗎？」、「已反應先套個幾年，等發展起來再說」、「上個月就說快跑，高層賣股，沒人要沖了」。

還有人說「FOMC會議結果沒用吧？看台幣就知道現在外資把台股當垃圾一樣拼命倒，而且台股現在沒有可以點火的題材、經濟又壞掉，要漲很難」、「買緯創真的打算套155年了，當初60買的都套10年以上」、「等解套跟等都更一樣，慢慢等」、「套牢就套牢，長期投資笑死，乾脆說宏達電會回1300好了」。

但也有人聲援並留言「不懂套牢一下就在那邊該該叫恐嚇嚇人的，股市就是長期向上，大部分放長都是賺錢的，賠錢貨才是異類好嗎？」、「頸線都沒破是要破什麼底啦，還是下跌就叫破底？」、「再跌多一點，我才可以買」、「遲早會反彈」、「有沒有耐心啊，漲那麼多回檔合理吧？」

台股 PTT AI

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