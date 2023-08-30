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臺鹽（1737）秀庫存讓搶鹽潮落幕？PTT預言：洗腎股買起來

聯合新聞網／ 綜合報導
日本排放核汙水入海引起全球關注，大陸和南韓甚至出現民眾到超市賣場搶鹽的情況，讓人看傻了眼，台灣雖然不像大陸民眾瘋搶鹽的情況，但賣場內陳列商品的貨架上，還是可以看到部份食用鹽已被搶購，只剩空貨架。記者杜建重／攝影 杜建重
日本排放核汙水入海引起全球關注，大陸和南韓甚至出現民眾到超市賣場搶鹽的情況，讓人看傻了眼，台灣雖然不像大陸民眾瘋搶鹽的情況，但賣場內陳列商品的貨架上，還是可以看到部份食用鹽已被搶購，只剩空貨架。記者杜建重／攝影 杜建重

日本政府排放核廢水引發南韓、中國大陸出現搶鹽潮，台灣民眾也蠢蠢欲動，有投資人擔心此現象將牽動相關股票股價，不過臺鹽（1737）近日秀出大量庫存，盼能安撫害怕缺鹽的民眾。PTT網友熱議，「接下來會不會看到追高散戶秀庫存？」其他人笑稱「洗腎股買起來」。

臺鹽上周五股價急漲，28日以40.2元開出，一度拉升至40.5元，創下2004年9月以來的高價，漲幅8.14%，盤中爆出逾2.7萬張的大量，不過股價衝高後，漲勢出現收斂。針對國外搶囤鹽的消息，臺鹽強調，中元節前備貨量和銷售量原本就高，目前各通路銷售狀況皆正常，無須搶購囤貨。

一名網友在PTT轉發臺鹽秀出庫存的新聞並表示，臺鹽庫存的鹽有那麼多，那麼接下來會不會看到追高散戶秀庫存？

其他人則留言「搶鹽仔趕快把台鹽倉庫清空啊」、「恭喜可以自豪吃過的鹽比米多」、「你秀幾包就有人想搶幾包吧」、「追高放空，秀庫存，厲害啦」、「樓下一天吃一包鹽，就跟缺蛋一樣搶起來」、「幹嘛秀呢，就狂賣阿，要不然誰洗腎」、「1包1年都用不完幹嘛囤」、「開放每人限量買一台卡車」。

還有人留言「洗腎股買起來」、「台灣人的壞習慣，看別人買就覺得自己也要買幾包」、「原來今天跌庫存太多」、「搶衛生紙腦袋就有問題了，搶鹽真的腦有洞」、「滿手現貨庫存」、「跌爛了，怎麼有人會想在官股跟政府對做」、「這鬧劇一周結束」、「可以布局洗腎概念股了」。

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