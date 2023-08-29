假設有400萬現金你會怎麼做？ 專家提五條路：選定存20年後損失61萬

最近洗版的《山道猴子的一生》是一部非常寫實的勸世影片，除了反映山道騎車勿逞能、男女交往要當心金錢陷阱外，我覺得比較大的問題是現在年輕人即便賠了裏子也絕不能輸掉面子的可怕金錢觀。

主角為了在ig 上吸引更多粉絲，為了讓女友、朋友覺得自己很罩，不斷增加自己的信用卡債務，過上自己不配過的生活（騎重機／裝闊）。

表面騎重機、把到正妹女友的人生勝利組，背後整天上演的卻是沒日沒夜地爆肝打工、餐餐吃著即期微波食品果腹、月月逃避被催繳的信用卡債務。這樣的生活到底是接近Winner一些，還是更接近Loser一點呢？

窮人常抱怨自己因為沒有錢而越來越窮，無法在底層翻身。殊不知窮人思維能令自己即便得到一筆錢， 最終也會因為不正確的理財方式而走回貧窮的道路。

假設現在得到一筆400萬的現金，你會想要做什麼呢？

1、郵局定存

現在定存一年期利率為1.56%，20年複利400萬可滾成約545萬。台灣2023年Q3 預估的CPI為2.1%（難道我是活在平行時空嗎？)，若通膨保守以每年2.1%計算，20年後要606萬才能與現在的400萬等值。

因此，乖乖存定存的精神可嘉，但這麼努力克制花錢欲望的你，還是因為通膨的侵蝕而白白讓自己損失了61萬（606萬—545萬）。

2、莫名其妙慢慢花完

不要覺得這個選項很荒謬，雖然400萬數目不小，買一台山道猴子的重機花93.8萬，加上改車、保養、維修、保險、油費、停車費、牌照燃料稅……等各式錢坑在等著填。

若再裝闊幫女友付個買車差額，沒事平日一起騎車出遊、吃大餐、住高檔飯店…...，這筆錢應該會在2、3年內揮霍殆盡。

至於留下的這台重機，即便保養得宜、無事故，20年後價值也所剩無幾了！

3、股市賺價差

這項就各憑本事了，諸如：投資投機股、虛擬貨幣、開槓桿、期貨、選擇權……等，壓對則財富自由，壓錯小則賠個精光，大則欠下巨額債務。

4、買房

拿400萬去付1300萬元房子的頭期款（再貴月付就超過一位普通上班族的負荷了），揹900萬房貸，貸30年，利率以最低青年成家方案1.82%計，月付3.2萬。

20年後，手中擁有一間市價超過1300萬元的自住房，以及384萬的房貸（3.2萬*12月*10年），現金存款0。

5、存股

400萬拿去買保守估5%殖利率的股票或高股息ETF（請選擇有填息能力的標的），什麼事都不用做，複利20年後可滾出1061萬的股票資產，往後每年可領取53萬元的現金流。

若公平一點比照買房，每月投入3.2萬跟400萬本金一起滾，複利20年後可滾出2356萬的股票資產，往後每年可領取117.8萬元的現金流。

同樣一筆400萬，不同選擇走向不一樣的人生，所以關鍵不在於錢，而是用錢的思維不能窮。

因此，我們再窮也不能窮思維，窮思維會讓我們即便擁有高薪，充其量也只是位窮醫生、窮工程師、窮律師、窮會計師；而恰當的用錢思維能使我們就算薪水普普，未來也能成為一位低調且不缺錢的上班族。

友情提醒：只能不缺錢，致富還是有難度喔！

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