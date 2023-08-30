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郭台銘選總統…鴻海（2317）「大跌2%」？ 專家：拉長時間看都只是在盤整

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
鴻海創辦人郭台銘（中）昨晚參加台北市計程車工會普度餐會，上台致詞時高呼勝選口號。記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘（中）昨晚參加台北市計程車工會普度餐會，上台致詞時高呼勝選口號。記者潘俊宏／攝影

鴻海（2317）29日跌2％，媒體抓住機會開始作文章，把走勢和昨天郭台銘宣布參選總統的記者會發言腦補成因果關係。

事實上，鴻海無論是漲2％，還是跌2％，如果拉長時間觀察，怎麼看都還是在「盤整」，盤到股民會關機的那種。

我大概2年前，就發現鴻海「均線糾結」了，還記得當時的我好開心，以為逮中了鴻海漲回200元的最佳買點。

想不到，一個糾結竟然糾結了整整2年，且還沒結束。這下不僅股價糾結，買的人也跟著糾結了。

鴻海這2年的波動有多低？我就隨便撈個數據給大家看。

如果以2年累積震幅觀察，鴻海在台灣規模前300大的股票當中，排在倒數第1。連彰銀、台灣高鐵、中華電等一票牛皮股都比鴻海「活潑」，甚至是標榜「低波」的00713，見了鴻海這表現，恐怕也不好意思強調自己低波動。

所以我建議咱媒體朋友，鴻海下跌2％真的不是什麼大新聞，突破盤整才是。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鴻海2317 00713元大台灣高息低波 中華電 郭台銘

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