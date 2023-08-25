快訊

李玟生前控遭霸凌！眾人發聲 《中國好聲音》宣布停播

23歲歐陽娜娜突拋震撼彈揭「未來計劃」 休學原因全說了

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9月3日前座位全數售罄

輝達營收亮眼 他問：買AI股沒人睡公園了？網曝1類人急了

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）財報亮眼。 美聯社
輝達（NVIDIA）財報亮眼。 美聯社

AI之王輝達（Nvidia）公布財報，營收表現十分亮眼，第三季營收估達160億美元，大幅擊敗分析師預測。PTT網友熱議，「空軍準備擠爆公園」，還有人直言「舒服，今天送AI酸上山，持股檔檔噴」，但也有人持保守態度表示「等營收財報都出來才要追，是要套在山上？」

輝達公布財報，營收季增88%超越市場預期，輝達第二季營收135.1億美元，優於預期的112.2億美元，上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高。輝達預期第三季營收估達160億美元，不但大幅擊敗分析師預估的126.1億美元，也意味著當季度營收年成長有望高達170%。

一名網友在PTT發文表示，輝達財報亮眼，「明天公園還有人要睡嗎？」他也說，輝達財報通常都比較保守，但這次喊出的第三季營收已超過多位分析師的預測，比較值得注意。

其他網友則留言「你看，叫你各位今天不買、明天五百，就是不聽」、「開盤噴爆，尾盤跌停」、「空軍睡公園」、「盤後破五百，要懷念四字頭的nvda了」、「台股Ai開盤噴爆，尾盤殺爆」、「買ai怎麼輸」、「這營收真的很棒，盤後8%真的少」、「哪個87會現在逃，市值才蘋果1/3而已」、「死空頭已經快語無倫次了」、「空蛙，急了」。

但也有人留言「笑翻，Ai做空也是可以賺飽飽，台股哪有什麼Ai股，看看廣運，從107跌到68，做空也很好賺，今天等蠢多追高，輝達營收有大成長，台股Ai就別鬧了，吸空軍的血，先看自己能耐有沒有賺錢」、「買AI就買正牌的，台股那些摸到邊也在瞎漲」、「等營收財報都出來才要追，是要套在山上膩」。

台股 PTT 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

00919未來4季配息「不低於」0.54元！ 專家：別看殖利率10％就跳進去

0056股息全額支付全家出國！ 專家：初期存股並非放棄而是「延遲享樂」

鴻海（2317）奪輝達新品大單 股價準備直衝2百？網1原因不看好

相關新聞

日本排放核廢水入海…也有相關概念股？ 專家：「這兩檔」還真的有所反映！

昨天日本排放核廢水入海的消息，我們專欄有讀者非常敏感用心，傍晚就問我...

輝達營收亮眼 他問：買AI股沒人睡公園了？網曝1類人急了

AI之王輝達（Nvidia）公布財報，營收表現十分亮眼，第三季營收估達160億美元，大幅擊敗分析師預測。PTT網友熱議，「空軍準備擠爆公園」，還有人直言「舒服，今天送AI酸上山，持股檔檔噴」，但也有人持保守態度表示「等營收財報都出來才要追，是要套在山上？」

2023年養一個小孩到大要花多少錢？ 專家：窮養260萬正常養育要800萬

假設每個月投入5,000元買台積電，總投入成本是132萬元，22年後的最終市值會來到1,077萬元... 養育一個小孩，從出生前產檢、買補品到大學畢業，你覺得花多少錢？這大概可以分成三種花費區間帶。 窮養模式260萬元：假設媽媽產後在家坐月子，小孩從小就自己帶到上學，或有長輩親人幫忙顧小孩，讀書都是天才型的資優生，一路升學都不用補習，都讀公立學校到出社會工作，這樣的花費根據專家統計，大約需要203萬，如果我們把通膨也算進去，根據過去20年台灣消費者物價指數成長約27%，那麼203萬元在20期間會增加到將近260萬元左右。

台積電（2330）是「最被低估的AI股」 獲利卻被笑？網籲再等1年

台股隨著輝達（NVIDIA）的財報公布亮眼，24日開盤跳空大漲一度超過200點，AI相關概念股也隨之走揚。網友分析台積電營收獲利將會一路向上。有投資人貼出損益明細，興奮地說「台積電是最被低估的AI，看看已經在賺錢了」。不過其他人看到他的損益明細，卻笑他會「賺得很累」，有人建議「台積電還要再等一年」。

鴻海（2317）奪輝達新品大單 股價準備直衝2百？網1原因不看好

輝達24日凌晨發布財報前夕，傳出擴大與鴻海合作，由鴻海（2317）獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單，搭載輝達「L40S」繪圖處理器（GPU）的推理卡訂單也由鴻海全數包辦。網友討論「鴻海股價準備上200了嗎？」但有人直言，鴻海營收AI佔比低，股價上漲空間恐怕很有限。

緯創逼近漲停一路狂殺！散戶「感覺噴爆」 早盤衝進變冤魂

輝達（Nvidia）財報營收季增88%加上財測樂觀，帶動台股AI股今（24）日強攻，但指標股緯創（3231）開高後翻黑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦