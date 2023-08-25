輝達營收亮眼 他問：買AI股沒人睡公園了？網曝1類人急了

AI之王輝達（Nvidia）公布財報，營收表現十分亮眼，第三季營收估達160億美元，大幅擊敗分析師預測。PTT網友熱議，「空軍準備擠爆公園」，還有人直言「舒服，今天送AI酸上山，持股檔檔噴」，但也有人持保守態度表示「等營收財報都出來才要追，是要套在山上？」

輝達公布財報，營收季增88%超越市場預期，輝達第二季營收135.1億美元，優於預期的112.2億美元，上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高。輝達預期第三季營收估達160億美元，不但大幅擊敗分析師預估的126.1億美元，也意味著當季度營收年成長有望高達170%。

一名網友在PTT發文表示，輝達財報亮眼，「明天公園還有人要睡嗎？」他也說，輝達財報通常都比較保守，但這次喊出的第三季營收已超過多位分析師的預測，比較值得注意。

其他網友則留言「你看，叫你各位今天不買、明天五百，就是不聽」、「開盤噴爆，尾盤跌停」、「空軍睡公園」、「盤後破五百，要懷念四字頭的nvda了」、「台股Ai開盤噴爆，尾盤殺爆」、「買ai怎麼輸」、「這營收真的很棒，盤後8%真的少」、「哪個87會現在逃，市值才蘋果1/3而已」、「死空頭已經快語無倫次了」、「空蛙，急了」。

但也有人留言「笑翻，Ai做空也是可以賺飽飽，台股哪有什麼Ai股，看看廣運，從107跌到68，做空也很好賺，今天等蠢多追高，輝達營收有大成長，台股Ai就別鬧了，吸空軍的血，先看自己能耐有沒有賺錢」、「買AI就買正牌的，台股那些摸到邊也在瞎漲」、「等營收財報都出來才要追，是要套在山上膩」。