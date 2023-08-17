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金融股神話破滅？網曝「沒在怕」關鍵：成本10塊撿到笑呵呵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為金融股神話破滅，反被其他人酸。聯合報系資料照
網友認為金融股神話破滅，反被其他人酸。聯合報系資料照

金融股近期股價表現不佳，報酬率偏低，有投資人認為「金融股存股神話破滅了」，並認為這波下跌看不到底。然而PTT網友卻不認同，有人指出，股價下跌正好是加碼的好時機，加上銀行不會倒閉，「真正存股的在偷笑好嗎？終於可以加碼，一堆存十幾年的根本沒在怕」，還有投資人從台中銀10塊買到現在直呼「笑呵呵」。

一名網友在PTT發文表示，近幾年金融股表現不佳，報酬率偏低，輸給0050、高股息ETF等標的，且配息少也不穩定，殖利率最高4%，而當國際情勢有變化時，第一個被「開刀提款」的也是金融股，直呼「這波下跌看不到底」，反觀高股息ETF抗跌、配息多，種種原因讓他認為「金融股存股神話破滅了」。

然而其他網友卻不認同他的觀點，並指出，對真正的存股族而言，現在正是加碼的好時機，有人留言「存股人笑呵呵」、「每月可以多買一張還不爽死」、「存多久？一堆存十幾年的根本沒在怕」、「會嗎？台中銀從10塊買到現在都笑呵呵了，是你太晚進場只能套」、「金融不跌下來的時候買，你又要創新高時候買喔？」、「破滅？笑死，一堆人每年領到手軟」、「金融股比ETF穩多了」。

還有人留言「一堆存10年、20年以上的成本低到根本沒在怕」、「有輸嗎？我2020開始丟公股銀行帳面損益正的40、50%」、「反正銀行都不會倒」、「台中銀撿了5張繼續撿」、「好爽喔，好幾個月沒買了，直接撿三天」、「時間久了就知道，黑天鵝才是買點」、「我台中銀成本11塊，900多張會沒獲利嗎？」

不過也有人認同留言「這兩三年是蠻慘，幾乎是我持股中最沒獲利的」、「其實存金融股本來就是一個大多數人都在做的迷思，存金融的都只會曬張數，沒人在曬%數」、「今天金融股超級重災區」、「是一堆人被套啦，但留言的不會跟你說他賠錢」、「過氣了」。

PTT ETF 金融股

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