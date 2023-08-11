快訊

陸大媽闖蘋果門市亂砸iPhone還唱《滿江紅》 結局超慘

8/11【早晨財經速解讀】七月CPI達標！油氣上漲Q4恐出現變數?台股跳水 AI股殺停?

金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 15會賣不好？網稱：蘋果概念股「聯發科（2454）和它」今年難過

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果（Apple）iPhone 15系列預計今年秋季上市。（路透）
蘋果（Apple）iPhone 15系列預計今年秋季上市。（路透）

iPhone 15預估將於今年秋季問世，不過蘋果鏡頭供應商索尼 (SONY) 暗示，中國智慧型手機市場的復甦速度慢，加上全球經濟低迷，iPhone 15需求量將低於預期。PTT網友點名，依靠中國手機市場的高通、聯發科（2454）今年可能也不好過。

一名網友轉發新聞至PTT，iPhone 15系列即將在9月問世，但索尼 (SONY)近日指出，中國市場銷售不足，智慧型手機市場的復甦速度不如預期，iPhone 15需求量可能減低。蘋果上周公布第三財季財報，iPhone銷量下滑2.4%至397億美元。

發文網友表示，雖然中國經濟不佳已是不爭的事實，但以此情況來看，連依賴中國手機市場的高通、聯發科等公司，今年恐怕也不好過。

其他網友留言「完了，中國通縮，直接少了中國的消費電子收入」、「是中國人越來越買不起水果惹，只配買得起國產手機」、「索尼不就賣感光晶片的怎麼會不知道」、「手機的成長期就已經過了」、「要摺疊沒摺疊，要全屏沒全屏，我也不是太看好」。

但也有人持不同意見，留言「蘋果中國還賣得不錯啊，索尼會準嗎」、「索尼看愛瘋需求？請鬼拿藥單？」、「自己手機爛唱衰別人」、「11的買14了，是看12仔想不想換」、「索尼賣亂，我11今年就要換了」、「第10名的在擔心第一名的，笑死」、「iphone15革新很多耶，會賣不好？」。

還有人留言「美國大客戶：索尼你是在靠背喔」、「現在出的賣越差，表示都在等i15的機會越高」、「有哪次說中過？之前14還說plus會大賣，結果最差」、「明明大陸賣最好」。另外也有人指出「沒有人看好今年蘋概股吧，大立光和玉晶光跌爛」。

PTT iPhone 15 蘋果概念股 Sony 2454聯發科 高通

延伸閱讀

股市今年怎進場？ 專家用「價格殖利率」決定：以合庫金（5880）、00878、0056為例

台股狂跌…主因被揪出「自營倒貨外資也不玩」？ 網嘆：還沒跌完

00929又要配息了該搶進嗎？ 安娜媽咪點出四關鍵

台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

相關新聞

iPhone 15會賣不好？網稱：蘋果概念股「聯發科（2454）和它」今年難過

iPhone 15預估將於今年秋季問世，不過蘋果鏡頭供應商索尼 (SONY) 暗示，中國智慧型手機市場的復甦速度慢，加上全球經濟低迷，iPhone 15需求量將低於預期。PTT網友點名，依靠中國手機市場的高通、聯發科（2454）今年可能也不好過。

台股狂跌…主因被揪出「自營倒貨外資也不玩」？ 網嘆：還沒跌完

台股10日開低走低，盤中最低曾一度殺至16601.17點，終場收16634.7點，下跌236.24點，跌幅1.4%，成交量3,480.53億元，三大法人賣超225.9億元。其中自營商買賣差額部分，自行買賣為-43.55億元、避險為-92.86億元，外資及陸資則是-109.65億元。PTT網友熱議，有人認為「自營還在賣，還沒有結束」。

金管會曾爆年輕人不買台股危機 網點3關鍵「如今滿街少年股神」

台股何時出現「滿街少年股神」現象？昨（10）日PTT一名鄉民看到了一篇2017年的新聞，當時金管會官員曾公開示警，年輕人不進場買股，不僅是資本市場的斷層...

「台積電（2330）三個月後會跌100元」他籲做空！ 網反酸：沒邏輯

台灣半導體大廠台積電斥資近35億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案。投資人卻認為這是「重大利空」，未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源。但也有人認為，台積電本質是控盤工具，「空台積電不如空AI」，甚至狠酸他的做空理由沒有邏輯。

爸爸們最愛這10檔股票…買當父親節禮物？ 專家點破：應該不是真心喜歡

新聞寫的很含蓄，看起來爸爸們偏好鋼鐵、晶圓雙雄、航運、金融股等標的...

中國經濟差對世界影響卻不大？他提3點分析：不會有金融危機

中國經濟前景不佳，投資人擔心會影響世界整體經濟發展，不過PTT網友認為，中國央行只要印錢就可以維持系統運作，因此不太會有金融危機，加上中國主要是生產者，而非消費者，即使經濟不佳，對世界而言也不大有影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦