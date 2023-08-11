iPhone 15會賣不好？網稱：蘋果概念股「聯發科（2454）和它」今年難過

iPhone 15預估將於今年秋季問世，不過蘋果鏡頭供應商索尼 (SONY) 暗示，中國智慧型手機市場的復甦速度慢，加上全球經濟低迷，iPhone 15需求量將低於預期。PTT網友點名，依靠中國手機市場的高通、聯發科（2454）今年可能也不好過。

一名網友轉發新聞至PTT，iPhone 15系列即將在9月問世，但索尼 (SONY)近日指出，中國市場銷售不足，智慧型手機市場的復甦速度不如預期，iPhone 15需求量可能減低。蘋果上周公布第三財季財報，iPhone銷量下滑2.4%至397億美元。

發文網友表示，雖然中國經濟不佳已是不爭的事實，但以此情況來看，連依賴中國手機市場的高通、聯發科等公司，今年恐怕也不好過。

其他網友留言「完了，中國通縮，直接少了中國的消費電子收入」、「是中國人越來越買不起水果惹，只配買得起國產手機」、「索尼不就賣感光晶片的怎麼會不知道」、「手機的成長期就已經過了」、「要摺疊沒摺疊，要全屏沒全屏，我也不是太看好」。

但也有人持不同意見，留言「蘋果中國還賣得不錯啊，索尼會準嗎」、「索尼看愛瘋需求？請鬼拿藥單？」、「自己手機爛唱衰別人」、「11的買14了，是看12仔想不想換」、「索尼賣亂，我11今年就要換了」、「第10名的在擔心第一名的，笑死」、「iphone15革新很多耶，會賣不好？」。

還有人留言「美國大客戶：索尼你是在靠背喔」、「現在出的賣越差，表示都在等i15的機會越高」、「有哪次說中過？之前14還說plus會大賣，結果最差」、「明明大陸賣最好」。另外也有人指出「沒有人看好今年蘋概股吧，大立光和玉晶光跌爛」。