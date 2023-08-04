若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

一名網友在PTT發文詢問「現在AI飆到哪邊了？」他認為，長榮海運在疫情期間漲勢的波浪週k線與AI上漲情況十分相似，若是類比過去長榮回檔，有可能是第一、二、三階段，如果是被「倒貨爛炸」則是第四階段。

不少網友都認為是第四階段，紛紛留言「4444444444」、「AI爆掉那天爆超天量，稍懂一點技術分析都知道回不去」、「4，連EPS都輸航運的東西」、「連營收都沒有的東西不知道在衝什麼，航運好歹有營收成長才在衝」、「髮夾彎飆太快開進海裡了」、「4啊，連3天9%誰受得了」。

還有人留言「4了吧，都飆多少了，當年航運有業績撐盤，緯創、廣達這些代工廠也什麼前景？」、「剛開始跌而已，短空中空長空」、「第四次工業革命？？這不是十年前的機器人題材嗎」、「超導體接棒了，你還沒換車？」、「AI就是夢而已，就瞎炒代工廠」、「AI是夢(X)，代工廠發財是做夢(O)」、「海運下個月營收就是100%、200%真金白銀進來的」、「ai就本夢比，追高被屠殺正常」。

另有網友留言「才1而已吧，根本才剛起漲的東西」、「1，營收反應再噴一次」、「一定是2的啦，上看四百」、「2啊，別被騙下車了」、「2或3但整理期間會拉蠻長」、「2跟3的中間我覺得，等季線買看看」、「3，看不慣超導的快撿便宜AI」、「1而已啦，未來是ai的」。