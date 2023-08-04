00878未來走勢影響投資人的「3路線」！ 專家：怕股價跌就抓10％部位賣掉

AI概念股漲了2個半月，這幾天紛紛躺平休息，加上金融股受美國公債降評影響，兩大因素聯手帶崩台股下跌300點，連帶使得00878從前高22.89回落到21.17。

儘管00878這幾天宣布了最新一季的配息數字，每單位配發創新高的0.35元，這幾天的修正仍然止不住股民排山倒海湧現的疑問：

「到底要不要先賣一趟獲利了結？」

其實有這個念頭算合理，畢竟今年以來，00878光是價差就足以抵過數年的配息。

不過我認為，要不要賣股最好還是先回顧一下，當初買進這檔ETF的初衷，究竟是為了「累積張數」、還是為了「賺%數」？

我相信大多數人都是前者，為的是累積到一定部位後帶來的穩定股息收入而買的。如果是這項訴求，其實這個時期就不太適合賣出，為什麼？

我們就來模擬一下，假設這個時間點賣出，通常都會希望股票「跌回成本價」，最好是更便宜的時間點再接回來對吧？

不過遺憾的是，我們都沒有「畫線給大盤走」的超能力，以這張圖表而言，我們規劃出3條路線：

路線1：是最慘的結果，累積張數的目標因而被打亂； 路線2：雖然有下跌，不過並沒有跌回你的成本價，結果等了等，股價又回前高了； 路線3：是最理想的結果，但是你很難買在最低點，很有可能「等一下」又回到和當初賣出的價格差不多的位置，形同白忙一場。

更慘的是，如果把賣出的錢，拿去買了其他也處在相對高檔的股票，那就成了「用運氣賺來的錢、憑實力賠光」

所以我的結論，如果是為了「累積張數」才買進00878，那就不需要賣股。畢竟拉長時間來看，這段價差相較於你最終累積的資產規模而言，可能也只是滄海之一粟。

如果你的目標是累積300張、500張，你應該不會在意曾經有10張、20張賣在高點，並且順利賺了20%的價差。而這麼做，可能會打亂你累積資產的進度。

何況平心而論，這次配息數字也算有誠意，畢竟過往都是0.25，這次隨著股價的攀高，也配到了0.35元。換算成最新的收盤價，年化殖利率還有6.6%，也算是跌出了投資價值了。

當然講歸講，我相信很多人就是受不了當前帳上香氣逼人的獲利數字。

如果你本來不看盤的，現在因為漲太多給逼得每天都要看盤；或是因為擔心股票下跌還是要不要賣股而出現輕微失眠的症狀，我覺得你就賣吧，可以抓個10%的部位獲利了結。

起碼要是看走眼，後勢股價並沒有如預期下跌，也不至於影響太多。畢竟投資是為了給自己帶來更好的生活，而不是徒增煩惱。

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