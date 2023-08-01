謝金河曝AI股警訊！遭網酸「馬後砲」更怕了：老謝補刀股價續跌

AI概念股超熱門，股價已連續上漲好一陣子，然而台股7/31受AI概念股影響，盤中大跳水，高低點震盪382.28點。財信傳媒董事長謝金河提醒，要留意兩大泡沫化警訊。不過PTT網友對於謝金河的言論卻相當不以為然，痛批只是「馬後砲」。網友甚至笑稱，因為謝金河發話，AI股恐怕又要再跌價。

謝金河表示，AI漲勢過後要留意兩大泡沫化警訊，第一為年線乖離率，第二為基本面能否撐住高股價，他示警，再好的股票股價也不會一口氣衝天際，另點名廣達、勤誠等2檔股票，若股價要想長期站穩200元，EPS至少要有10元實力。

對於謝金河的一番言論，PTT網友卻不買單，有網友轉貼他的文章並表示，謝金河的說法可說是「馬後砲言論」，雖然有加入統計數據，但卻是什麼都有講，什麼都沒有結論，除了提到會上漲，但也有提醒會下跌，非常「兩面光」，刻意兩方面討好，說法沒有參考性。

其他網友則留言「老謝的新聞都喜歡把數字用大寫，然後幾塊到幾塊，廢話一堆騙稿費」、「說廣達股價要站穩200 EPS至少要10，那鴻海不是更棒」、「他的文章每篇都一堆數字湊字數，真的可撥」、「把老謝的文章堆疊的數字都抽掉，就剩空的」、「整天用吹的人，看他講話有夠討厭的」。

還有人認為謝金河發話，AI股恐怕又要跌價，網友留言「蟹阿老闆又補刀，明天ai又會跌」、「晚上NV崩回3字頭給你看」、「大出貨阿！塊陶阿！」、「這麼一說就是出大事了」、「多一根，恭喜多軍」、「QQ玄冥二老出手，塊陶啊」、「明天再一根，小心了」、「蟹股一出手，台股變沒有」。但也有人認為「講的蠻好的，AI的確跟Nvidia息息相關」。