AI股大跌他急售緯創！網讚「賣得漂亮」 曝套牢老戲碼重演

台股7/31開高走低，AI股大跳水，大盤指數終場收17145.43點，下跌147.5點，跌幅0.85%。PTT網友直呼「台股是嚇甩磨嗎？」不過他因為緯創股價表現差，因此也陸續出清手上持股。其他人則稱讚「賣得漂亮」。還有人透露「老戲碼」，直呼還會「再來半根」後拉回平盤，散戶開心接刀，最終被套牢。

台股7/31受AI概念股影響，盤中大跳水，早盤最高一度來到17463.76點點，11時過後翻黑，一度下挫至17081.48點，高低點震盪382.28點；跌停的AI概念股還有緯創（3231）、威盛（2388）、廣達（2382）、華星光（4979）、技嘉（2376）等。

一名網友在PTT發文詢問「今天台股是嚇甩磨（主力在嚇你、甩你、磨你）嗎？」他表示，最近多頭出籠，還有AI搶錢大隊，但還記得前年推出「航運搶錢大隊」就死了，因此他看到偉創開盤表現不佳，便陸續出清。

其他網友則留言「回測10日線而已，大家別慌」、「不要怕，只是技術性調整」、「洗完籌碼再上，開船的都能233，AI值得更高」、「賣得漂亮」、「你不貪婪，給個讚」、「真神人，都賣在最高點」、「明天會再來半根，然後拉回快平盤。讓人覺得『是不是！我就說整理而已』。然後開心的去接刀子，再來連續兩天兩根。等到一切槁木死灰以後，接下來就是往上拉。老戲碼了」。

還有人留言「假突破真大跌」、「最後甩轎」、「套牢仔還在壯膽」、「不是，有人在用力出貨」、「AI這星期會來好幾根跌停，一堆人紙上富貴，小賺變大賠」、「甩轎，懂得人就知道要上車」、「大盤才跌1%.根本是小跌.」、「沒跌停的AI明天就輪到了」、「感覺是洗盤」、「有落袋為安才是真的，恭喜賺錢」。