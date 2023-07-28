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除權息「前還後」買股該怎選？他憂成本增…網曝最佳買入時機

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問該在除權前後買股更好。 聯合報系資料照
網友詢問該在除權前後買股更好。 聯合報系資料照

除權指的是股票的發行公司依一定比例分配股票給股東，作為「股票股利」，此時增加公司的總股數。PTT網友討論「該在除權前或後再買入股票？」他表示，他手上正有一檔套在山頂的股票，近期正考慮攤平參加配股，但成本會增加。其他人建議「要就除息前三個月買進，若稅率高的話配息後買」。

一名網友在PTT發文詢問「大家會除權前或後再買入股票呢？」他表示，他手上持有一檔最近會配股跟配息的股票，由於當初「套在山頂」，後來也沒有加碼攤平，最近配股加配息後股價會大降，他打算趁配股配息後加碼攤個幾張，但是現在攤平參加配股成本會增加，所以讓他猶豫該「配股配息前先買，還是配完之後再買」。

其他網友則留言「覺得他會有除權息搶入就先買參加，反之就後買，另外就是考慮股息總額課稅問題以及划算程度」、「個人長期習慣是除權息前6個月就先買好」、「如果看好後續什麼時候買都沒差吧」、「所得稅問題一起考慮」、「要就除息前三個月買進」、「超過8萬12%以上會選擇棄息」、「稅率高的話配息後買」。

還有人留言「所得稅率12%以下，可以大膽參與配息，20%以上要考慮」、「我會在下市前買，上市後賣」、「看你個人課稅狀況」、「稅率沒到就找穩的賺個零用錢啦」、「重點是你買進價位，稅根本沒影響多少」、「會等貼息權後再買入，價位才漂亮」、「一般股票考慮填權可能性就好，稅影響很小」。

發文網友也回留言表示「我當初只有考慮要攤平拼解套而已，所以一直在等除權息完後買進攤平，只是沒想到有配股票，也蠻吸引人的，那我還是配完再買入好了」。

PTT 除權息

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