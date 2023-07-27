力積電（6770）挨轟「有更爛的股票嗎」 他見排行榜不解：是會漲？

本土晶圓代工廠出現警訊，力積電（6770）第2季本業虧損，在業外收益挹注下，單季每股純益0.15元；上半年獲利較去年同期銳減94%，每股純益0.2元。PTT網友抱怨「有比力積電更爛的股票嗎？人家大漲，他小跌；人家小跌，他大跌」，他也發現力積電經常在買賣排行榜前幾名，讓他不解「是越爛越噴嗎？」

力積電第2季本業虧損6,600萬元，為在2021年掛牌來首見，是此波半導體市況調整以來，首家單季本業轉虧的本土晶圓代工廠；拖累今日股價以29.8元開出，下跌1元，盤中一度下滑至29.05元，下跌1.05元，跌幅3.48%。

一名網友在PTT發文抱怨「有比力積電更爛的股票嗎？人家大漲，他小跌；人家小跌，他大跌」，他表示，力積電不斷喊話要超世界先進，還喊出元宇宙概念等，然而半導體工業卻表現極差，「做到要死不活，我看也是奇葩」。

該網友抱怨，2021、2022年各家靠著航運、半導體業收入都相當亮眼，只有力積電表現不佳，而2023年則是AI崛起，不少人投資翻倍賺，力積電卻是一上是就腰斬，「只會喊話元宇宙概念，什麼都要蹭一下，一下蹭法國馬克宏，一下蹭日本SBI金融株式會社，中國半導體爛成這樣，應該也可以吃到餅吧，結果吃屎」。

該網友不解表示，力積電表現差，卻又經常是買賣前幾名排行，「不知道大家忙進忙出在幹嘛？這種爛股未來是不是會噴啊？越爛越噴！殺的大家措手不及」。

其他網友則留言「還好我有賺就跑」、「被套元件，每支都能跟他比爛」、「元隆，爛到爆，還9成以上是大戶，跌到無感」、「取名故意蹭台積電就知道不是什麼好貨色」、「直接買指數型ETF就好啦」、「上市櫃本來就是要來賺你一波的」、「哪支股票轉上市櫃後沒跌爛的？亞泰金屬不也是這樣？」

不過也有人留言「有差嗎？大多頭很快就輪漲到創新高了，沒耐心的人沒資格投資，去年的下跌就是洗掉像這些沒耐心的人」、「強烈譴責這些不信任黃董的投資客」、「照你這麼說，不就怎麼空怎麼賺？」