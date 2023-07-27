緯創還能上車嗎？見趨勢疲軟不敢買 他鼓勵：做好1準備就能上

緯創25日公告，為活化資產、降低利息費用，以大宗交易方式出清四家大陸子公司所有立訊股票約5.6萬張，總金額人民幣17.33億元(約新台幣76.05億元)，處分損失人民幣12.66億元（約台幣55億元）。PTT網友表示，緯創似乎有點疲軟的趨勢，但又想「上車」，不少人認為「還能上」，但要做好隨時跳車的準備。

緯創指出，自去年開始將處分持股的業外損失分批提列至每季帳上，最大程度降低對營運獲利的衝擊。這次處分損失約為人民幣12.66億元，扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益、按公允價值衡量之金融資產損失約人民幣11.7億元後，仍須在今年第3季認列約人民幣9,650.3萬元的業外損失，不過往後業外收益將不再受到立訊股價變動影響。

一名網友在PTT發文詢問「緯創還能上車嗎？」他表示，緯創從今年的低點到現在已經上漲五倍，到現在似乎已經是極限，也出現疲軟的趨勢，加上緯創停損出清立訊持股，讓他相當擔心。

其他網友則留言「趕快跟著哲哲AI搶錢大隊」、「抓最後一隻老鼠」、「能，只是車會開到哪很難說」、「不知道會跌停幾根」、「有人估明年賺10元，搭配本益比也差不多了吧，上漲有限」、「微軟財報不如預期，盤後已大跌4%，這時候上車，請做好隨時跳車的準備，莫忘還沉在海底的水手們」、「能啊，按買入就可以上車」。

還有人留言「廣達市值可能會超越鴻海，你說呢？」、「明天出關如果跌停就上車」、「認真回你今天開低五日以下可以撿」、「100%能上，而且絕對不會輸」、「各位準備好空緯創了嗎」、「賠55億算甚麼，台股沒有在看基本面」、「現在不上 難道你要等300才上嗎」、「前面虧損50左右(55-Q3)，還有賺1.74，等於前面賺了50+1.74億，真的滿猛的，後面可以期待」。