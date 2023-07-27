友達（2409）虧損卻上漲 網曝「4字真理」是原因：這季就有望轉虧為盈

友達（2409）董事會26日通過2023年第2季財報，合併營業額為633.2億元，較2023年第1季增加23.7%。2023年第2季淨損為48.1億元，基本每股損失為0.63元，不過26日股價仍上漲。PTT網友笑稱台股「賠就是噴」，但也有人看好未來股價發展，大讚第三季就有望轉虧為盈。

友達累計今年上半年稅後純損157.18億元，EPS -2.05元。友達26日股價帶量走揚，上漲0.65元，成交量逾9.6萬張，收19.8元。友達表示，2023年第2季面板總出貨面積達570.6萬平方米，較2023年第1季增加32.7%，與去年同期相比增加16.0%。

PTT網友討論友達財報，網友看好未來股價發展，紛紛留言「噴爛」、「越爛越噴」、「越爛越噴，年底40，不要不信」、「虧損大幅減少，利多先漲」、「明天漲停買得到嗎」、「越負越少了，第三季轉正，噴」、「Q3會轉虧為盈嗎」、「第三季應該能看到正的了」、「準備虧轉盈了」、「看來Q4會轉虧為盈，南喵哥大獲全勝」。

還有人留言「面板看起來有慢慢好轉跡象」、「一季比一季好」、「全年轉盈是比較困難，但Q4應該會翻正轉盈」、「我10幾年前買在37塊套牢到現在要出現轉機了？」、「台股賠就是噴，賺就是跌」、「Q3就正的了」。

但也有人不看好友達，留言「沒事，我們繼續AI」、「負的再少還是負的」、「買進友達，人生阿達」、「AI不需要面板，崩崩」、「明天割韭菜，好吃好吃」、「連續第五季賠錢，南喵哥的40大獲全勝，看來還要再等等，三年6.5元股利計畫，回頭看真是個笑話，相信的是傻瓜」。