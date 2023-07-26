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大摩策略師致歉看空美股 PTT大呼不妙：反轉訊號出現了！

聯合新聞網／ 綜合報導
去年料準美股暴跌而贏得超級空頭之名的摩根士丹利威爾森（Mike Wilson）周一終於坦承，「我們錯了」。彭博資訊
去年料準美股暴跌而贏得超級空頭之名的摩根士丹利威爾森（Mike Wilson）周一終於坦承，「我們錯了」。彭博資訊

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）美股首席策略師Mike Wilson曾神準預言2022年美股會大跌，不料他在24日對客戶致歉，並表示「在通膨下降和成本削減的情況下，2023年的美股市值高於預期」。PTT網友驚呆，直呼「反轉訊號出現了！」

Mike Wilson日前在寫給客戶的一份報告中指出，「「我們錯了。在通膨下降和成本削減的情況下，2023年的美股市值高於我們的預期」。

一名網友在PTT分享新聞並表示，Mike Wilson今年一直警告美股熊市未結束，如今終於坦承自己看錯，且美國主要指數今年強勁反彈，標普500指數今年迄今漲幅逾19%。

其他網友紛紛留言「訊號出現了」、「空頭分析師認輸」、「QQ快逃啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」、「市場還有空頭嗎？訊號越來越明顯了」、「要反轉了」、「分析師都是戲精」、「空軍認輸，完了」、「真的要跌了」、「演戲」、「新聞反著看」、「新招耶，笑死」、「大多頭時騙人做空，要反轉時又騙人做多」。

還有網友留言「我道歉，就是訊號」、「完了，主升段結束惹」、「好，可以空了」、「完蛋，沒有燃料了」、「好了，到這邊了」、「被AI軋到認錯，笑了」、「另一個michael也要認錯了嗎」、「快跑啊！出清持股！高歌離席」、「完蛋，畢業文」、「那些分析師根本不是笨蛋，而是壞人」、「反指標道歉，要跌了嗎？」、「差不多了，要反轉了嗎？都沒人看空了」。

美股 PTT 摩根

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