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「這三檔」股票專家點名看好！他讚：買廣達比台積電更有未來

聯合新聞網／ 綜合報導
台股27日開低走低收最低。聯合報系資料照片
台股27日開低走低收最低。聯合報系資料照片

台股27日開低走低收最低，盤中最低一度來到16887.9點，大盤指數終場收16887.9點，下跌171.34點，跌幅1%。「億元教授」鄭廳宜看好廣達、廣明及全台三檔股票，並指出「買廣達比台積電更有未來」。

PTT網友分享新聞，鄭廳宜近日在節目《鈔錢部署》中表示，台股多頭格局不變，AI、電動車依然是雙主流，另外他認為，買廣達比台積電更有未來，同時看好廣達（2382）、廣明（6188）及全台（3038）三檔股票。

其他網友則留言「他講的都會洗很久」、「屁，台GG是唯一指標，gg死了，台股一定陣亡」、「也不是很正指標的一個YTer」、「飛機墜機」、「這個人算準的」、「可以買回了各位」、「你怎不早講」。

還有人留言「廣明被出貨了」、「廣達還可以，英業達就算了吧」、「AI浪潮來了」、「說聯邦利率高於台積電殖利率所以台積電沒人要的北七」、「認賠賣掉了」、「早說，怎麼不早說」。

廣達 PTT 2330台積電

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