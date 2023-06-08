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核心持股vs.衛星持股怎麼配置？ 他揭「7：3」更具「進可攻、退可守」優勢

聯合新聞網／ 商周出版
所謂的「長期投資」，是以長線保護短線為原則。路透
所謂的「長期投資」，是以長線保護短線為原則。路透

想要成為股市贏家，在進入股市之前，除了先打好「天龍五部」的基礎，擁有正確的投資心態，了解成為一個穩健投資人的重要性，接下來，我們便可以進入實際操作篇。

在股市投資的實際操作部分，可以三個主題來分述，首先是天龍第六部，也是讀者最期待的GOWIN投資組合部分，我會在此一一詳述我的分配比重與選股等標準。

建立適合自己的「投資組合」，加上天龍第七部的「適當持股現金比重」，才能創造長期穩健報酬。當然，還有很多實際投資時會遇上的問題與個人操作的眉角，也將在天龍第八部分享，希望能帶領讀者共同達到資產穩健增值的目標。

GOWIN投資組合是以「長期投資」+「波段操作」兩大類為主軸。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》）
（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》）
所謂的「長期投資」，是以長線保護短線為原則。先前曾經提到的買賣股票直接獲利方法中的「買低賣高」、「參加配股配息」均屬於長期投資的核心持股所使用的方法，這裡所謂的長期投資，並非一般存股方式只買不賣，仍會配合「適當持股現金比」增減持股來回操作創造報酬，我稱之為「理財性投資標的」，屬於「核心持股」。

至於另一類「波段操作」的獲利原則，則是偏重於「買高賣更高」獲利方法的衛星持股，我稱之為「投資性投資標的」。

「GOWIN 投資模式」是以整體資產長期穩健增值為目標，「理財性投資標的」具相對穩健之特性、投資風險低、靈活度也較低；「投資性投資標的」相對靈活度高，可創造出較高之年化報酬以及投資樂趣（須做功課，注意技術面、籌碼面……等變化），但投資風險相對高些。

PS.在研判走勢時，雖然我是以長期投資和波段操作為主的投資者，也經常會轉換個角色來看待盤勢或是個股變化，想像自己若是「主力」會如何「布局」，才能把別人的財富分配到我的口袋裡。對股票投資具有濃厚興趣的人，或許也可以試試這種另類思考模式，透過「轉換角色」來提升股票看盤和操作功力

至於這兩者的比重，我個人實務操作建立持股部位上，是以「理財性投資標的」（核心持股）佔七成，「投資性投資標的」（衛星持股）則是三成左右，積極者或是資深投資者當然也可以六四比或五五比，每個人不盡相同。

我一向認為，「股市是活的」，經常一夕轉變，如果把資金全部押在較為安全穩健的「理財性投資標的」，整體操作的靈活度會偏低，有時候難以因應突如其來的盤勢變化；但如果把大部分資金都集中在「投資性投資標的」，風險則偏高，相對來說穩健度會過低，所以我用「7：3」比例配置，更具「進可攻、退可守」的優勢。

長期操作下來，我覺得對整體盤勢變化的因應能力提高許多，當然7：3的比例並非一成不變，隨著各種不同盤勢、指數位階，再視情況適時做一些調整。

另外，投資人類型不同，也可微調。例如屬於極為保守的投資人、股市新手、銀髮族，可以再增加「理財性投資標的」比重，提高投資穩健度；若投資屬性較為積極者、資深投資人或希望獲取較高報酬且對風險承受度較高者，在行情熱絡往上漲時，則可以增加「投資性投資標的」比重，以創造更高之年化報酬。

接下來，我們分別來說明一下「理財性投資標的（核心持股）」及「投資性投資標的（衛星持股），兩者各有什麼不同的選股原則、作法和操作策略。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）

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