在數學裡是10＞1、但在股票市場中是10＜1 專家示警：六類商品碰了會虧

切記小賺十次抵不過一次大賠

我們從小學算術，1＋1＝2，3＋5＝8，也知道在數學裡，10＞1 最簡單不過的道理。但是，在股票市場，可就不是這麼一回事；甚至，我常告訴身邊的投資人，股票市場中是「10＜1」！

原因在於你一次次成功獲利，甚至累積十次所賺到的錢，可能還抵不過一次大賠所造成的虧損。在浩瀚的股市中投資，如果不能避免「大賠」的嚴重錯誤，資產想要穩健增值恐怕淪為一場不可能的任務。

舉例來說，報載有一家保險公司曾投資「宏達電」（代號2498）這檔股票，該保險公司在104年8月的法說會中坦承，共計買進約6000多張，已陸續認賠賣出，損失飆破55億元，甚至只能賣樓止血。

究竟，這家保險公司每一張股票賠掉多少錢呢？我們以保守方式試算，若損失50多億元以50億元計，所購買6000多張股票則以整數7000張計，則公式為：

5,000,000,000元÷7,000張＝714,285元

也就是說，這家保險公司所購買的宏達電股票，每張至少虧損71萬元，相當於每股賠710元！從100年4月到104年8月間，由最高價1300元跌到40.35 元，遑論所謂的專業法人機構竟然也會發生這麼大幅度負報酬率的事，完全忘記什麼叫做停損機制，但它真的就發生在你我眼前！

若是上述狀況發生在你我身上，一次慘賠90％，相當於買進100 元的股票卻以10 元賣出，大賠90 元，若想要回到原來的本金100 元，那得要賺900％（9 倍）才行！姑且不論難度多高，勢必還得花上一段時間才能賺回來。所以，我要再次強調，在投資的道路上一定得記住「避開大賠」，否則發生一次即是重傷害，發生兩次可能就去了半條命！不可不慎！

只是，我們應該如何避免類似的投資大賠狀況呢？

以我個人的投資經驗來看，目前上市、上櫃和興櫃股票公司大約2000檔左右，如果自以為是股神，認為某支股票符合個人的技術面或籌碼面選股，就貿然積極投入資金，這種作法並無法避免10＜1這種狀況發生，為了「明哲保身」，我整理出幾類應該避開、盡量不碰的股票類型，分述如下。

第一類：漲很多且基期高的股票→不碰

最為強勢的個股，尤其是創近期新高價的標的，以創造較高報酬率。但我卻有不同見解。如同我一再強調的，要以穩健增值為主要目的，通常這類股票投資風險相對高，例如新藥股、遊戲股⋯⋯ 等，是以本夢比為漲升訴求的公司，在漲多且基期相對高的情形下追高買進，一旦反轉而下，投資人又無法適時壯士斷腕，及時執行停損機制，這種創高的股票往往修正幅度會很大，直到投資人受不了後才又反彈。許多人總在受不了的階段就已認賠殺出，根本等不到反彈行情。因此，建議避開此類股票以免受到重傷害！

例如宏達電，兩度從200元不到，分別漲到1220元及1300元，但104年8月卻跌到最低40.35元。或許，你現在認為自己不會這麼傻去追800元或1000 元的宏達電，但當時外資一家家幾近瘋狂式的調高其目標價到1400、1600 元，甚至更高，再加上報章雜誌頻放利多消息的推波助瀾下，一般投資人在當下的樂觀氣氛影響下，很難不受影響，誠如前面所述的保險公司大量買進該股票，所以確實出現很多「勇敢的人」去買千元以上的宏達電，最後慘遭套牢或慘賠的命運！

我長年觀察股市，「股市最缺的是資金，最不缺的就是『傻瓜』。」這些人或許是「貪心」使然，再加上毫無投資戒心，才會做出這種「傻事」。不可否認，我也曾是股市中的一個傻瓜，只是我比一般投資人早日認清這個事實，當然如果你自認是股市高手，以短線操作投機獲利為目的，也能嚴格執行停損，那就另當別論，當然也不在「GOWIN 投資模式」的討論之列。

第二類：高價股→不碰

一般而言，高價股相對具有較強的獲利能力及籌碼優勢（編按：即股價愈高，一般散戶比較買不起，籌碼集中在資金部位大的法人及中實戶、大戶手中），當然，也有一些股票是主力利用特殊題材炒作成為高價的個股，而非以獲利成長為依據。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》） 或許，很多人會有疑問，到底何謂「高價股」？就我來定義的話，如果總投資金額在500萬元以內，我認為100元以上的股票就可稱作高價股，因為「GOWIN 投資模式」強調的是把資金分散在數檔股票上建立投資組合，故100元以上的標的不利於多次分批往下布局。當然，如果你的總投資金額高達數千萬，甚至上億元，那麼對你而言，100元的股價就不算是高價股了。

在多年的實際交易經驗和觀察盤勢變化中，我深信，高價股並不適合一般投資人。主要有兩個原因：

首先，一般投資人的閒置資金並不是很寬鬆，不容易達到「分批布局、降低平均成本」目的。

其次，高價股或是股王、股后一旦開始「修正」，股價常出現「腰斬」現象，為了避免犯下市值大縮水的致命嚴重傷害，所以建議不碰高價股。

這些所謂的高價股票，每股股價動輒四、五百元，換算下來，買一張股票就需要四、五十萬元。就算再看好其未來行情，在交易布局過程中，由於資金成本相對高，對一般投資人而言，並不容易做到分批承接以利自身平均股票成本。除非你的銀彈（資金）充足，但這點一般投資人恐較難達成；或許會有人想到以買進零股的方式，但我還是認為不妥。

第三類：領導人信譽不良、風評不佳的公司→不碰

一個人的品格，是我們結交朋友的依據，重要性不言而喻；相對的，一家「公司的品格」如何，也是我在做投資考量、選擇標的過程中，重要的關鍵指標之一。

怎樣算是一個優秀的公司領導人？除了專業能力備受肯定，經營管理上也要懂得用人、帶人，才能擘畫公司策略與未來前景，帶領公司往對的方向前進。

因此領導人的品性與言行舉止更是動見觀瞻，深深影響公司的形象與前景。若是不務正業，跨行胡亂投資不相關的行業或炒股票，或者常上媒體版面、花邊新聞不斷，在在代表著，這位公司領導人的心思早已不在公司營運上。這樣的公司如何有前景可言，如何能讓人放心投資？

在股市多年，我也親眼所見這些「素行不良」的上市櫃公司，有些長期以來在經營管理方面績效劣於同業，或業績幾乎是年年虧損、大賠小賺，抑或是股價大起大落者其實不少。

甚或公司老闆、高階主管人員信譽不良丶風評差或官司纏身，還有財務會計部門最高主管離職、疑似掏空或挪用公司資金、轉投資事業過於複雜、勞資關係爭議很大、小孩玩大車（編按：即資本額小卻想吃下大上好幾倍的公司）……等情事。

諸如上述所述的公司股票，我一概視為拒絕往來戶。我也常對客戶提醒，最好不要碰這類公司，更不要心存僥倖，因為股價已下跌很多，或認為股價已經跌到很低，就用「搶反彈、賭運氣、賺快錢」心態介入，一旦誤踩地雷股變成壁紙，價值歸零，反而得不償失。

第四類：不熟的股票→不碰

提起每個人的股票經，絕對少不了從親友、同事那兒聽來的耳語內線，或者雜誌報導、財經台投顧老師分析的熱門股。只是你真的放心把自己辛苦賺來的錢，聽別人說說就貿然投入股市？再說，既然投資標的真的很重要，但是該怎麼選呢？

目前在台灣掛牌交易的標的，包括上市、上櫃、興櫃加起來已超過兩千檔，如果沒有設定一個選股範圍，交易五年、十年之後，搞不好曾經買賣過的股票就多達百檔或數百檔以上。

亂槍打鳥的方式，想要讓自己「資產穩健增值」難度很高。畢竟每種類股或單一個股都有其不同之「股性」和「操作方式」，如果交易標的換來換去，恐怕過於複雜，投資前和投資後得做的專業功課不少，這樣也勢必難以熟悉各標的或各類股的股性，反而不容易從中獲利。

根據我個人經驗，在股票市場中選股和操作上，盡量簡單化反而容易成功；過於複雜的操作或選股，反易顧此失彼而手忙腳亂，更容易發生10 ＜ 1 的狀況，更加得不償失。

第五類：衍生性金融商品→不碰

低利率時代怎麼把薪水變大？在金融市場上，理財投資商品眾多，也不斷推陳出新。不管是小資族、上班族、退休族，看準大家想要賺錢的慾望，不少證券公司單獨或聯合舉辦一些衍生性商品競賽，像是權證、期貨、選擇權⋯⋯ 等，甚至連交易所也站在鼓勵立場，都強調投入小錢可獲取大利，或是解釋其產品具有避險功能，不斷鼓勵一般投資人或小資族積極參與。

對於這些鼓勵投機的各類商業活動，我個人相當不認同。

甚至還有各家券商發行很多檔權證，到期時大部分幾乎都變成「歸零膏」，價值歸0，投資報酬率是「負100％」，不論是小買（小錢）或是大買（大錢），都是重傷害。期貨更是「零和遊戲」，有人賺到錢就代表有人賠錢！比的不是誰的交易經驗豐富或是投資功力深厚，而是誰的拳頭大（資金龐大）就勝算高。

股票市場上有此一說，投資股票的100個人中，大約只有將近10個人能真正賺到錢。但是，投資衍生性商品的100個人中，長期操作下來能真正獲利的，可能不超過3個。對我而言，衍生性商品與賭博無異。

第六類：不單押一檔個股，ETF例外

誠如我在前文的交易經驗中所述，我剛入行的前十多年幾乎都是在「拚孤支」，把所有資金集中買進和操作一檔股票，以成為「股神」為終極目標！

我一直在找尋一個「買了就開始上漲，賣出後股價就下跌」的方法。經過十多年不斷的測試與努力鑽研，確信這關係著精準的進場時機和進場價格，雖有時成功卻也難免失敗，一再重複成功與失敗的過程，我最後終於得到一個答案：短期的搶進殺出或許能賺到快錢，但時間拉長來看，根本無法累積更多金額。

也就是說，一時的成功獲利，純粹只是運氣好，下次再用相同方法操作，結果卻是把賺到的錢又吐回去。我認清，「沒有一種投資方法，是可以每次套用都穩贏且管用的」，唯有以長期投資的心態，加上具系統性的整套操作模式，才能有效的穩健累積資產。

在股市拚孤支，曾讓我在一兩個月內就獲利30％，但也曾因為判斷錯誤快速虧損20％以上。拚孤支的結果，如果不是錢累積愈來愈快愈多，就是原有的本金將變得愈來愈少，但通常大部分人都屬於後者，甚至輸光了錢，黯然離開市場。

在這種賺30％和賠20％交替循環中，財富累積的速度並沒有想像中快，也無法穩健增值資產，而且拚孤支時所承受的風險和心理壓力都相當大，彷彿走在鋼索上，一失足就可能粉身碎骨。不僅所有努力及資金將一夕蒸發，化為烏有，犯了10＜1的重傷害，以前曾有多次「拚孤支」被套牢，反而失去更多換股操作的獲利機會，唯有做好「投資組合」，才是降低風險的正確作法之一，這是我的體悟。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）