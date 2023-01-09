成為台股股神夢碎！他執迷技術分析短線操作賠到脫褲 靠一招「黑天鵝」翻身

曾有不少朋友問我說：「你在股票市場那麼久，有沒有什麼穩賺不賠的方法？」

提高勝率有方法

我想，投資股票想獲利的背後就存在一定的虧損風險，沒有什麼方法可以穩賺不賠，不過若是要提高勝率，倒是有一種方法，我稱之為「黑天鵝投資法」。

我在當營業員期間，有位曾經大賠過的資深前輩對我說，想從股票市場賺錢，最安全的方法就是，等出現「股災」大跌殺融資時，再進場買股票。

當時的我還在幻想成為台股股神階段，執迷技術分析短線操作，幾乎天天都在市場中買來賣去，哪聽得進前輩這番話。直到近幾年，回想過去被市場狠狠教訓的慘痛經驗，才深刻體悟前輩那一番「金玉良言」！

股災別怕！就用黑天鵝投資法

黑天鵝投資法是一種「超額報酬投資法」，平時就是只抱著現金而不持有股票，或是保持很低很低的持股比重，當市場出現黑天鵝現象造成股市急劇大跌形成股災，此時，常見媒體會大幅報導，因為⋯⋯ 造成股民恐慌賣股、券商追繳令萬箭齊發⋯⋯ 。

這種時刻，遍地都是超跌的股票，開始分批買進佈局，陸續把現金轉換成「績優集團公司」的股票（現股），雖然愈買股價愈低，可能會套牢一段時間，但是不用過度擔心，等市場殺完融資追繳斷頭籌碼後，通常會出現強勁的反彈走勢，此時再採取分批賣出。

依循這種操作方式進出股票的賺錢機率相當高，在出清手中股票後，就繼續等待下一次的「黑天鵝」來臨，才再進場布局，算是一種危機入（股）市的「股災投資術」，發股市災難財賺取超額報酬的概念。

這點類似本書中提到的「逆向思考、人棄我取、人要我給」的操作觀念，而且堅守多少錢做多少事（現股），避免財務槓桿融資操作。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》）

漲多必跌、恐慌會蔓延

市場在漲多之後的下殺永遠不缺「理由」，這些造成當時又急又猛的下跌「理由」都像是一隻「黑天鵝」，例如「復徵證所稅」、「網路泡沫」、「金融海嘯」、「新冠肺炎」⋯⋯ 等，皆造成盤勢大跌。當下大多數投資人的人性都一樣，會被各種不同「理由」所製造出來的恐慌氛圍、恐怖跌勢所嚇到，不但不敢承接股票，反而想賣出手中的全部股票。

但是看過本書的讀者們，這時候反而要做市場中的「稀有動物」，必須與眾不同地違反人性，做到人棄我取、大膽買進。

「黑天鵝投資法」不是年年都有機會使用，有時候三年才會遇上一次，有時候甚至更久⋯⋯ ，這種投資術在股票的操作上相對比較「無聊」一些，在行情熱絡時，更需要做到「聽而不聞、視而不見」，尤其在不斷走高的盤勢堅持「心如止水」相當不容易。若有人真能做到的話，我相信未來銀行存款簿的錢應該會愈來愈多。

當出現股災，黑天鵝來臨時，投資人必須克服心魔、積極勇敢買進，在當下的氛圍要做到「危機入市」，坦白說並不容易。如果平時能耐得住寂寞長抱現金，偶爾看看盤留意股價變化，而當「理由」出現時，大膽把存款換成股票，享受「套牢是未來的獲利之母」，花一點時間等待股價反彈，再逐步把股票賣掉換回現金，這樣錢便變多了（市值總額便會增值許多），累積數次後，存摺上的數字也將愈來愈可觀。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）