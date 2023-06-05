企業IPO「有償增資」是針對「特定對象」 利多還是利空？

接下來要了解的內容是有償增資和無償增資。

前面說企業可以透過IPO發行新股並募集投資金，但是在進行IPO後運營事業，會出現需要再追加資金的狀況，在事業擴張的過程中，一定會不停地增設工廠或併購有潛力的企業等行動，那麼已經進行IPO的企業如何募集追加資金？當然不能一需要錢的時候就反覆進行IPO，因此這種時候可以代替使用的機制就是「有償增資」。

如果說IPO是非特定多數投資人「公開募集」（公募）的程序，那麼有償增資則可以看作是「特定」對象募集投資金的程序。市場上最常用的方法是第三方配額有償增資，和股東配股有償增資。

首先，第三方配額有償增資是指向特定人發行新股票，並收取投資金，大部分是大股東或大股東的熟人，或是有特殊關係的集團支付投資金的方式，這時發行的新股票大部分被賦予1年以上的「義務持有期限」，根據參與其中的第三方投資目的，既有「利多」的作用，亦起到「利空」作用。

▌ 第三方配額有償增資

因為企業營運存在問題，如果大股東使用貸款等方法來參與有償增資的話，之後公司經營正常時，可以將追加配額（分配）的股份賣給市場，因此可能會成為潛在的利空因素，或者「私募基金」等財務投資人如果聽到企業的困難情況後，進行投資，這也會在之後正常化的過程中，出現一舉湧入市場的量，因此成為潛在利空因素的機率很高。

（本文出自《長獲利投資》） 在此種情況下，市場投資者比起長期投資該企業股票，以期待高報酬率，更應該考慮有償增資參與者的賣出時間點，並選擇獲得短期價差的策略。

相反的，也有以「收購企業」為目的，來成為新大股東的投資者，用作為第三方配額有償增資來參與的情況。

有以借殼上市為目的執行投資的情況，也有在目前大股東出售企業的過程中，相關企業為了擴大事業而執行投資的情況。總而言之，若有新投資者投入大量投資金這一點，是對企業成長性的高度評估，因此市場參與者很有可能認為這是「利多」，會選擇買進或持有股票。

▌ 股東配額有償增資

另一方面，股東配額經有償增資會出現什麼變化？有人可能會這樣想，在有償增資時，對於為了企業成長的設備增設資金或併購等，不會有大股東或大股東的特殊關係人參與有償增資嗎？這種投資比起大股東勉強地獨自去執行新投資金，透過「股東配額有償增資」來募集投資金的情況會更常見。但是股東配額有償增資需要考慮的情況很多，因此在決定買進或賣出時需慎重決定。

首先，可能會對目前股價和有償增資發行的新股的價差感到困惑，在募集新的投資資金時，一般在當前股價上適用一定的折扣率來確定新股價格，舉例來說，如果現在的股價是每股5萬元，那麼有償增資價格可以定為現在股價中折扣20%的4萬元，如果企業的前景一片看好，以每股5萬元購買股票的投資者，很有可能購買每股4萬元的新股，也有可能繼續長期投資。

但是如果企業的未來成長性不明確，目前股價被高估的話，發佈有償增資的當天拋售股票的可能性就很高，或者只持有到有償增資除權日為止的股份，之後只接受新股票的權利，當然就要賣出既有的股票。

現有股東可以以低於市場價格20%的折扣價買進比現價優惠的新股，因此在發行新股的同時，也可以全部賣出賺價差。最後根據企業的情況和有償增資目的，市場對股東配額的有償增資解釋上可能會有所不同，從這一點來看，這是對一般散戶較不利的市場機制。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）