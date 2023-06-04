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炒年糕店年賺1億元、沒有將淨利返還股東 投資者拿不到報酬

聯合新聞網／ 感電出版
年糕示意圖／ingimage
年糕示意圖／ingimage

殖利率與配息率：尋找低點的方法

這次要了解的指標是想尋找低點，或海外投資時可以靈活使用的殖利率和配息率。我個人在投資指標中參考最多的就是殖利率和配息率，正如大家所熟知的，股息發放是將銷售額中除去費用後，將剩下的部分金額返還給投資者，但股息發放的方式非常多元，且各有利弊，若能找到適合自己投資策略的配息方式，在投資上也能收事半功倍之效。

▌ 想靠股利增加被動收入一定要知道「殖利率」

這裡當成是和朋友一起創業一家炒年糕店，假設兩個人各出資1億元成立股份有限公司，A和B的股份各為50%，販賣炒年糕後，一年內產生了3億元的銷售額，且有1億元的原材料費用和1億元的管理費、稅金、以及其他費用。

3億元（銷售額）－1億元（原材料費）－

1億元（管理費、稅金、其他費用）＝1億元（淨利）

A和B透過炒年糕事業1年間賺取的淨利為1億元，兩人各擁有50%法人持股，因此各擁有5,000萬元的權利，但是為了設立二號店，沒有將淨利返還股東，而是作為再投資來使用，投資者自然得不到報酬。

（本文出自《長獲利投資》）
（本文出自《長獲利投資》）
假如淨利1億元中的50%用於再投資，50%作為股息發放，A和B將按照淨利潤1億元的50%，根據投資比例，每人可領取2,500萬元的股息。這裡還有第三條路，不開二號店，也不給股息，那麼1億元的淨利將原封不動地累積在公司帳戶上。

這裡值得關注的是發放股息並非義務，股份公司即使賺了錢，也可以不返還股東，而是累積在企業自己內部，在這種情況下，投資者就得不到報酬。

實際上，上市公司多半都會配息，但也的確有企業是完全不配股息的，如一般新創企業普遍不配息，處於銷售增長階段的企業，也可能為了擴大業務而發放的股息較少。

但是在充分實現外部增長的企業中，如果發生這樣的事，投資者就可能收回資金，畢竟投資的目標就是為了獲利，將自己的資金暫時借給公司，但如果企業用投資者的錢獲得了收益，投資者卻無法回收。

況且現在就算是小散戶人也能投資全球市場，若對本土企業不滿意，隨時都可以把眼光轉移到其他國家，如果只固定賺股息為目標，也可以比較各國企業發放股息的習慣，就能知道韓國和美國市場有多麼不同。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）

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