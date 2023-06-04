南韓股市「箱型困十年」、新冠爆發後上漲50%仍被嫌 離譜原因太超過

▌ 配息率如何影響市場活絡？

2010年到2017年年間，韓國上市公司賺取的淨利對比配息率為20%，這是什麼意思？

假設整個上市公司一年內獲得100兆元的淨利，總股息約為20兆元，以2020年三星的特別股息來說，對比2019年追加分配了約10兆元的股息，韓股上市公司的配息率增加到50%，但是除了三星之外，國內股市仍然呈現平均配息率10%左右的低水平。

如果全世界企業的配息率多半在10%到20%左右，那麼當然沒問題，但是在中國就會因為國營企業舉著「共產主義」的「共同生產精神」旗號，表現出超過30%的股利發放率（以2018年為基準）。

（本文出自《長獲利投資》） 日本的企業平均配息率也達35%（以2016年為基準），世界第一金融市場─美股的配息率更高達50%（以2016年的標普五百為例），韓國企業的平均配息率與美國相比，連一半都不到，與中國相比只有三分之二左右，從重視股息發放的投資者立場來看，韓國股市的確不具魅力。

2020年韓國股市大幅上漲，終於擺脫了被困十年的箱型，KOSPI目前維持在3,000點線。

在2020年秋天KOSPI突破2,400點時，大部分證券公司預測KOSPI到年底將到達2,600點水準，但是2020 年12月KOSPI就到達2,800 點，2021年1月開啟了3,000點的時代，2019 年KOSPI平均值為2,000點，新冠肺炎爆發後上漲了約50%。

很多人在如此猛烈的上漲趨勢下，對韓國股市的評價仍然比其他國家低，以2020年為基準，KOSPI20010指數的本益比為24.1，因為美國、歐洲、日本等開發中國家股價指數的本益比平均值足足有30.4，韓國股市被低估的最大原因就是配息率過低，對於全球投資者來說，殖利率和配息率是非常重要的投資指標。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）