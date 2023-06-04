快訊

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正一級淹水警戒

3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒

台大學生劉家儀香港哀悼六四傳遭捕 港警僅公告「拘捕4人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓股市「箱型困十年」、新冠爆發後上漲50%仍被嫌 離譜原因太超過

聯合新聞網／ 感電出版
南韓股市對投資人來說不具吸引力。路透
南韓股市對投資人來說不具吸引力。路透

▌ 配息率如何影響市場活絡？

2010年到2017年年間，韓國上市公司賺取的淨利對比配息率為20%，這是什麼意思？

假設整個上市公司一年內獲得100兆元的淨利，總股息約為20兆元，以2020年三星的特別股息來說，對比2019年追加分配了約10兆元的股息，韓股上市公司的配息率增加到50%，但是除了三星之外，國內股市仍然呈現平均配息率10%左右的低水平。

如果全世界企業的配息率多半在10%到20%左右，那麼當然沒問題，但是在中國就會因為國營企業舉著「共產主義」的「共同生產精神」旗號，表現出超過30%的股利發放率（以2018年為基準）。

（本文出自《長獲利投資》）
（本文出自《長獲利投資》）
日本的企業平均配息率也達35%（以2016年為基準），世界第一金融市場─美股的配息率更高達50%（以2016年的標普五百為例），韓國企業的平均配息率與美國相比，連一半都不到，與中國相比只有三分之二左右，從重視股息發放的投資者立場來看，韓國股市的確不具魅力。

2020年韓國股市大幅上漲，終於擺脫了被困十年的箱型，KOSPI目前維持在3,000點線。

在2020年秋天KOSPI突破2,400點時，大部分證券公司預測KOSPI到年底將到達2,600點水準，但是2020 年12月KOSPI就到達2,800 點，2021年1月開啟了3,000點的時代，2019 年KOSPI平均值為2,000點，新冠肺炎爆發後上漲了約50%。

很多人在如此猛烈的上漲趨勢下，對韓國股市的評價仍然比其他國家低，以2020年為基準，KOSPI20010指數的本益比為24.1，因為美國、歐洲、日本等開發中國家股價指數的本益比平均值足足有30.4，韓國股市被低估的最大原因就是配息率過低，對於全球投資者來說，殖利率和配息率是非常重要的投資指標。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）

編輯推薦

相關新聞

南韓股市「箱型困十年」、新冠爆發後上漲50%仍被嫌 離譜原因太超過

假設整個上市公司一年內獲得100兆元的淨利，總股息約為20兆元，以2020年三星的特別股息來說，對比2019年追加分配了約10兆元的股息…

炒年糕店年賺1億元、沒有將淨利返還股東 投資者拿不到報酬

股息發放是將銷售額中除去費用後，將剩下的部分金額返還給投資者，但股息發放的方式非常多元，且各有利弊…

危機即轉機！僅五個月…知名物流運輸業股價暴漲240% 股息不再原地踏步

在20世紀初期的韓國，家裡買得起汽車、有電視和收音機，就是富裕的象徵，但到了21世紀，生產這些家電、汽車甚至生產纖維、銷售服裝的企業，都不再屬於成長企業的範疇...

巴菲特買進可口可樂與美國運通給了我們什麼啟示？存股老手真心話：高殖利率不是定存股選擇的唯一指標

股神巴菲特在1962年買進波克夏股票，當時股價在8元~10元左右，截至2023年4月底，波克夏的股價已經超過50萬美金，60年來，波克夏成長超過5萬倍，然而波克夏是一家不配息的公司，巴菲特只有在1976年配出0.1美元股息，事後巴菲特也後悔萬分，他認為將資金留在公司繼續投資，才是將股東權益極大化的方式，若投資人需要資金，則可以賣出一點波克夏，基本上，越晚賣出波克夏，賣的價錢越高。

知名輪胎公司股價暴跌80%！ 投資菜鳥欲哭無淚：千萬別迷信品牌

2018年9月我開始在韓國最大的直播平台「艾菲卡TV」做實況直播。剛開始的第一年是做沒有特定主題的直播，但是隨著2019年「韓日貿易戰」和「經濟大恐慌」等熱門話題出現之際，投資股票的觀眾經常會問相關問題，「到底為何股價會下跌這麼多？」「應該怎麼應對呢？」…

黃仁勳概念股不敢上車了？誰是「下一個崛起產業」 網笑：問AI啊

AI產業崛起，相關股票也紛紛上漲，吸引不少投資人追高投資。PTT網友討論「AI下一個崛起的產業是什麼？」有人提及面板、數位孿生、醫藥、能源、太陽能等，不少人點名「機器人」，還有網友打趣回應，「問AI啊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦