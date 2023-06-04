危機即轉機！僅五個月…知名物流運輸業股價暴漲240% 股息不再原地踏步

投資價值股抗通膨

在20世紀初期的韓國，家裡買得起汽車、有電視和收音機，就是富裕的象徵，但到了21世紀，生產這些家電、汽車甚至生產纖維、銷售服裝的企業，都不再屬於成長企業的範疇。

因為這些產品已經不再是奢級品，全球大多數家庭都擁有汽車、電視，人人也可以用低廉的價格買到潮流服飾。甚至更新、更好、更便宜，以電視為例，現在每個人家裡幾乎都有一台以上的電視，且比起傳統電視更薄、更大，甚至出現了不看時可收納，觀看時再升起的可捲式電視。不過儘管如此，電視的基本功能沒有太大的改變，因此不能稱得上是「改變世界」的產品，與創新還有一段差距。

▎兩個策略，透過價值股穩賺長獲利

這些企業不符合創新、成長動能、股息的條件，就不值得投資嗎？答案並非如此。不是只有成長股才有投資價值，當然美國金融中心華爾街也有只投資Apple、Meta、Netflix、Tesla等新創企業的專家，但是股票投資沒有正確答案，只要投資時機合適，透過價值股可以創造比新創企業更亮眼的報酬率。所謂價值股，通常指價值被市場低估的公司，或是營收沒有顯著成長的公司。

（本文出自《長獲利投資》） 首先和觀察到的「成長股」對比，所謂「價值股」的企業可以從兩個觀點來制定投資戰略。第一是瞄準差價，舉例來說如果聽到企業的市場占有率擴大或進軍新市場的消息，就可以期待股價增長，調整投資比例。

隨著2020年新冠肺炎疫情的全面爆發，大部分的人避免直接到實體門市消費，轉而以線上購物的方式補給必需品，得益於此，全球運輸與物流企業的營收大幅增長，再加上配合新冠疫苗與新藥開發，為了在最短時間內準確地配送到世界各國，物流運輸業成為這波疫情之下的大贏家。

全球物流企業聯邦快遞（FedEx），在新冠肺炎危機時以每股120美元成交，僅在2019年因為業績惡化，雖然股價的趨勢並不好，但短短幾個月內就創下了歷史性的新高價，2020年6月至10月，約五個月的時間，股價漲幅為240%，2018年以後一直原地踏步的股息，也從2021年的0.65美元上漲到0.74美元。隨著企業的業績節節攀升，讓多年來平穩的股價也出現大幅的成長。

第二可以瞄準股息，目標是業績增長連帶促進配息增加，以及以長期投資策略為基礎，透過複利效應帶來的高報酬率。正如前述我在星巴克的案例中提到，如果市場達到飽和狀態，企業增長速度必然會放緩。

若遭遇這種時期，投資人勢必很難從這樣的企業賺到價差，必須從長期投資的觀點來看事業能否長期持續下去，並考慮該企業的競爭力能否維持，並且從市場規模和市場占有率方面來分析，如此從長遠角度來看，就可以期待五年後、十年後透過複利效應創造出來的驚人報酬率。

▎可口可樂如何成為巴菲特資產的營養補給？

巴菲特（Warren Buffett）長期投資的可口可樂（Coca-Cola）就是代表性的例子。1986年，巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway） 開始收購可口可樂的股份，目前持有可口可樂9.28%的股份（以2021年為基準），這讓巴菲特成為可口可樂公司的最大股東。

除了巴菲特之外，可口可樂另外兩名重要的股東是世界級資產運營公司先鋒領航集團（Vanguard Group Inc）和貝萊德公司（BlackRock），都持有超過5%股份。

1980年代後期，可口可樂以歐美市場為中心發展壯大，很快稱霸全球市場，是現今除北韓和古巴以外，在全球都買得到的飲料。你可能會好奇，巴菲特用可口可樂賺了多少錢？截至本書原稿完成（2021年4月）為止，僅股息就達86億美元，當然買股票的費用也必須要考慮在內。

據悉波克夏公司到1994年為止，持續地買進可口可樂的股票，若粗略估算，當時的股價約在6美元左右，考量期間的股價波動，以平均10美元為平均收購價格，再以2020年的股息為每股1.64美元來看，殖利率高達16.4%。若與現今定存利率2%相比，這是非常可觀的報酬率。

巴菲特持有可口可樂的殖利率： 1.64 美元/10美元×100%＝16.4%

巴菲特在可口可樂的全球成長期開始投資，直到成為價值股的現今為止，持有的股票因為年報酬率高，今後如果市場規模進一步擴大，股息也會跟著增加。但是這種投資模式的步調比較長，散戶跟著做可能會覺得無聊、枯燥。

但由此可知，根據企業身處不同成長週期，採行不同的投資策略，即使從成長股抱到成了價值股，都能透過長期獲利為自己創造可觀的報酬。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）