知名輪胎公司股價暴跌80%！ 投資菜鳥欲哭無淚：千萬別迷信品牌

2018年9月我開始在韓國最大的直播平台「艾菲卡TV」做實況直播。剛開始的第一年是做沒有特定主題的直播，但是隨著2019年「韓日貿易戰」和「經濟大恐慌」等熱門話題出現之際，投資股票的觀眾經常會問相關問題，「到底為何股價會下跌這麼多？」「應該怎麼應對呢？」而我作為一位參與股市十多年的投資人，也有一些投資心得想和大家分享。

就這樣，我開始固定在艾菲卡TV上直播，在直播中我會分享自己對股票投資、經濟趨勢的看法，並提出分析佐證，打造出為投資者量身打造的經濟直播頻道。而2020年隨著新冠疫情爆發，愈來愈多散戶投入市場，這個時期談論「股票」的人也變得愈來多，但是我也收到許多觀眾留言告訴我，覺得最難理解的部分還是經濟。

（本文出自《長獲利投資》） 經濟之於投資正如同公式之於數學，想在股票投資中獲得最高報酬率的結果，就必須好好利用經濟這個公式。很多投資人過度在乎結果，很多時候不知道股價上漲和下跌的實際原因，賺錢時滿心喜悅，遭受巨大虧損時卻完全不知道原因為何，因而無法記取教訓，調整策略重新出發。

當時我的想法，是希望至少讓身邊親朋好友們能找到穩健的獲利法則，實現穩定致富的目標，所以就正式將實況直播主題定調為經濟趨勢與投資分析，此後每天晚上觀看人數逐漸增加，最終平均觀看人數為1000名，在基礎課程／學習直播類中排名第一。

▎緊盯報酬率害你錯過的那些錢

實況直播的好處就是能和觀眾直接交流，這幾年來進行經濟直播時，最常被問到的問題就是「報酬率是多少？」然而，我的報酬率並沒有達到能在市場上取得壓倒性勝利的程度。

過於在意報酬率，其實相當危險。在這裡我舉個例子，如果韓國綜合股價指數（KOSPI）漲10%，我的目標報酬率會抓在20%左右，並分析經濟趨勢、股市走勢以及公司財報和新聞經綜合評估後再制定投資策略，最重要的一點是：「能否持續超過市場報酬率？」

在股票投資中，投資人往往會被「報酬率十倍！」、「把一億變成一百億」的成績吸引，在過去的環境下這的確不是件困難的事，但時代不同了，除非你有讓時間倒流的能力，否則盲目追求十倍報酬，就跟買樂透的心態沒什麼兩樣。也就是說，投資應該著眼於「未來」，應避免被過去的經驗綁架導致決策錯誤。

我在三星生物製藥（以下簡稱三星生物）上市時，以長期投資為目標買進該標的，但是經過一年六個月左右，三星生物持續上漲，在達到買進價格的三倍時全部賣出。當時李在鎔副會長還未遭到收押，考慮賣出的人不多，但是在我看來，當時股價已經漲到17萬元，但三星生物的獲利表現並沒有如同股價表現一般亮眼，卻還能持續暴漲到近50萬元，這根本是神話，但也令人擔憂。後來，我參考該企業的業績成長速度、工廠增設速度、未來價值等，最終決定賣出，果然不久之後三星生物就爆出行賄醜聞，股價腰斬了一半。

當然，投資不可能總是賺錢。當時我投資的另一個標的就以認賠做收。那時我看好網路公司發展，大約在股價10萬元左右買進多音通訊公司（Kakao），眼看股價下跌到7萬元，為了避免損失擴大即時停損。幸好我當時以差不多的比例投資三星生物和多音通訊，所以以整體來說還是有獲利，成功達成「停利」，在這麼短的時間內累積獲利及虧損的經驗，對我來說是非常有價值的學習。

▎被「品牌」迷惑，遭遇人生第一次「停止交易」

衝擊還有另外一個令我印象深刻的投資經驗，在我還是投資菜鳥時，經歷了2021年錦湖輪胎（Kumho）的企業債務重組。當時錦湖輪胎是全球輪胎銷量前五名的優秀企業，但是由於因為過度負債和集團公司的虧損，2009年12月發表了企業債務重組，2008年因雷曼兄弟事件而暴跌過一次的錦湖輪胎，因為發表企業債務重組探底股價更是直接跳水。從2007年每股5萬元（減資前的基準為15萬元）的水準，到2010年1月的9千元（減資前的基準為1.8萬元），足足暴跌超過80%。

當時我對於無償減資或有償增資等財務改善計劃一無所知，所以只看到錦湖輪胎的「招牌」就決定投資，但不知道是不是因為新手的運氣，錦湖輪胎到8月為止持續上漲，在短期內獲得了50%以上的收益，當時我用打工存下的錢投資錦湖輪胎，也為自己帶來可觀的收益，我用這筆收益補貼生活費，也用來加碼買進其他標的，也就是所謂的攤平。

就在我以為錦湖輪胎會這樣一飛衝天的時候，我遇到投資生涯中第一次的「停牌」——錦湖輪胎被宣告停止交易了。因為這支股票的收益主要是拿來補貼生活費的，所以一有獲利幾乎就會盡快套現，因此幸運地幾乎沒有虧到本金，但還是因為當時不夠了解股票交易的運作原則，犯下投資新手才會犯的錯而招致損失。

記取教訓後，我開始學習投資術語，當時投資知識還沒有像現在這樣普及，幾乎上網就能找到所有投資相關的知識，也沒有這麼多教人投資的書，但是我還是靠著不斷自學，掌握了讀懂財務報表的方法，以及一套判斷行情的獨門祕訣，這讓我在2020年的熊市和牛市中，採取合宜的對策，跟著行情穩定致富。

俗話說：「三歲定終生。」我個人認為「投資前三年的習慣會持續一輩子。」因此，我希望透過這本書，幫助投資人建立基本的經濟概念，並養成良好的投資習慣，不被浮誇的報酬率吸引，無論在熊市或牛市，都能寫出自己的投資腳本，創造穩定的報酬，打造專屬個人的穩定致富策略。

（本文出自《長獲利投資》作者：Taber金泰亨 譯者：張鑫莉）