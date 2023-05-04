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升息金價反漲！他分析五大原因：美元走弱、避險需求增

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金價格未來幾個月可望維持在歷史高點附近。路透
黃金價格未來幾個月可望維持在歷史高點附近。路透

路透訪調分析師發現，隨著各國央行預料將會停止升息，投資人購買黃金為安度經濟不確定性的避險工具，國際金價未來幾個月可望保持在歷史高點附近，也就是每英兩1,950美元左右。網友分析「美國升息金價反漲」的五大原因，包括加息預期已滿足、通脹預期上升、美元走弱、避險需求增加、實際利率不變。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「美國升息通常被視為影響黃金價格的負面因素，因為利率上升後，黃金的機會成本增加，黃金投資的吸引力降低。但是在某些情況下，美聯儲加息反而可能導致黃金價格上漲」。

第一，加息預期已滿足。如果加息在預期範圍內，或低於預期，市場的加息預期已基本滿足，不會給黃金帶來太大影響，黃金價格不跌反升的概率較大。第二，通脹預期上升。如果加息意味著經濟復甦和通脹預期上升，黃金作為通脹對沖工具的吸引力會上升，利好金價。

第三，美元走弱。美聯儲加息不一定意味著美元走強，如果加息後美元走弱，黃金會受到美元走弱的提振而上漲。第四，避險需求增加。在全球經濟前景存在不確定性的時期，美聯儲加息可能增加市場波動性和風險，觸發投資者對黃金等避險資產的追捧，推動金價上漲。

第五，實際利率不變。如果通脹率也隨著美聯儲加息而上升，名目利率的上升並未改變實際利率，黃金的機會成本並未增加，對黃金價格的影響有限，可能價格不跌反升。

其他網友則分兩派，有人留言「你是不是黃金出貨仔？竟然想洗腦韭菜把加息當成利好，我越來越肯定黃金會陷入複雜回調了」、「被人為操控罷了，沒啥好說的，過陣子就跌回1300USD了，只能說你還太年輕了，黃金這種東西喔，只能說是中看不中用，看到你眼睛瞎了，他也不能生出小金豆給你」。

也有人留言「升息可能會抑制通脹，因為更高的利率可能會降低消費者支出和企業投資。但是，如果通脹風險仍然存在，而升息幅度不足以緩解這種風險，那麼人們可能會轉而購買黃金來抵抗通脹。這可能會導致黃金價格上漲」。

金價 美國 Mobile 01

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