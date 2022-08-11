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已存股00878、00900、0050 她問：金融股從何下手？網曝最推買法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問該買哪支金融股。（本報系資料庫） 周明德
網友詢問該買哪支金融股。（本報系資料庫） 周明德

投資股票學問大，一名網友手上已有0050、00878、00900等標的，她表示，近期想購入金融股長期投資，不過無法決定該買哪一支金融股。有網友建議「金融股不要太分散，張數比較好累積」，不少人也分享自己的投資方式。

一名網友在論壇Dcard分享自己目前的股票投資情況，她手上持有元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰費城半導體（00830）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、台企銀（2834）、開發金（2883）、玉山金（2884）、元大金（2885）、富邦台50（006208）。

該網友說，「金融股推薦從什麼下手？我都只有買存股而已，想買點金融股長期持有 請問各位都買什麼金融股呢？目前存了多少？」

其他網友則留言「我玉山金每個月10000，然後00878、006208各5000而已，金融股想說不要太分散比較好，張數容易累積」、「金融股我是買合庫金+玉山金」、「開發金12.5的時候買了50張」、「費城半導體賣掉，改買0052」。

還有網友留言「我自己每個月是合庫金37.5%、玉山金25%、台新金37.5%，手上有一點營建股抗通膨，原po可考慮入手食品股、營建股」、「唯一支持合庫，合庫真的很強」、「0050跟0056其實重疊性太高了，留一檔就好拿去投資00878」。

高股息 Dcard 金融股 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 0050元大台灣50 存股

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